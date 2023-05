Le talonneur international castrais Gaetan Barlot a été opéré et est très incertain pour la Coupe du monde. Il était sorti touché face à Toulon après un choc avec Dany Priso

C’est une triste nouvelle pour le CO mais surtout pour le talonneur castrais. Gaëtan Barlot (26 ans ; 7 sélections) ne devrait pas participer à la prochaine Coupe du monde en France (8 septembre - 28 octobre), comme nous vous l'annoncions.

En cause, une blessure survenue lors de la 23ème journée du Top 14. Le talonneur du CO, sorti sur civière lors de la réception de Toulon le 22 avril dernier, a été opéré ce jeudi d’une hernie cervicale. Les délais de récupération après une telle intervention (se comptant en mois) laissent peu d’espoir que le joueur soit prêt pour le lancement de la préparation à la Coupe du monde le 26 juin prochain.

A lire aussi : Top 14 - Castres : blessé aux cervicales, Gaëtan Barlot a fini sa saison et va se faire opérer

Pour rappel, Gaetan Barlot était numéro 3 dans la hiérarchie des talonneurs du XV de France, derrière Julien Marchand et Peato Mauvaka. Il a notamment participé à trois rencontres cette année au Tournoi des 6 Nations 2023 et avait été de la grande victoire française face aux All Blacks en 2021.