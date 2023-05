L'Argentin Mariano Taverna remplacera pour la saison prochaine Sébastien Bruno en tant qu'entraîneur des avants du Stade niçois. Il formera un duo avec Alexandre Compan, qui lui sera en charge des trois-quarts.

Il y a du mouvement sur la Côte d'Azur ! Le staff niçois fait peau neuve avec l'arrivée de Mariano Taverna dans le staff sud-provencal. L'originaire de San Vincente dans le centre de l'Argentine pose ses bagages pour remplacer Sébastien Bruno. Après avoir commencé le rugby en Argentine, il arrive en France et évolue notamment à Bédarides ou encore à Aubenas, où il enchaînera sur une carrière manager. Il quittera ensuite l'Ardèche pour Bourg-en-Bresse. Dans cette aventure bressane, il n'obtiendra finalement pas le maintien en Pro D2.

Et voilà donc que le rebond se fait du côté de Nice. "Je cherchais un club à fort potentiel et avec de l’ambition. Je retrouve tout ça au Stade Niçois, ça m’attire beaucoup. C’est un gros défi. Je suis un jeune coach ambitieux, le club a un bel avenir" affirme le nouveau boss du pack rouge et noir. "Je ne viens pas pour révolutionner le jeu niçois, je veux m’appuyer sur l’identité du club et du travail effectué ces dernières années. Nice a cette image d’équipe dure, solide et compacte. Il faut garder cette identité et accentuer le travail".

Sébastien Bruno, ancien international français (26 sélections), file de son côté vers Hyères-Carqueiranne également en Nationale. Il était d'abord arrivé en tant que consultant de la mêlée niçoise avant de devenir entraîneur en charge des avants dans le courant de la saison 2022/2023.