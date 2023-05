Ce dimanche soir, le Stade toulousain s'est imposé 31-17 face à l'UBB. À l'issue de la rencontre, Thomas Ramos a regretté le manque d'efficacité des siens même s'il a préféré retenir l'excellente seconde période des Toulousains.

Après une première mi-temps compliquée, vous avez pris la mesure de l’UBB dans la seconde pour vous imposer, mission accomplie ?

Bordeaux-Bègles est une équipe du top 6 donc on savait à quoi s’attendre avant de l’affronter. Le gros point positif est que nous avons réussi à passer devant au tableau d’affichage juste avant la mi-temps. Ensuite, en seconde mi-temps, notre jeu a été un peu moins haché, le ballon a un peu plus bougé. Sans leur manquer de respect, on aurait pu finir deux ou trois coups de plus. La soirée est positive mais il faudra savoir se montrer efficace dans les prochaines semaines.

C’était important de réagir après la défaite face au Leinster ?

La semaine a été longue, c’est vrai. On a eu le temps de cogiter mais on avait à coeur de rapidement basculer sur le championnat avec un match face à une grosse équipe. Comme je l’ai dit auparavant, tout n’est pas parfait mais le boulot est fait.

Vous êtes déjà qualifiés pour les demi-finales, qu’est-ce que cela change ?

La première chose est qu’on aura un week-end de repos pendant que d’autres formations joueront un barrage. On sait à quel point quelques jours de repos peuvent faire la différence en fin de saison. C’est bien d’aller directement en demie mais on aura le temps d’y repenser car on va jouer Perpignan et Brive, deux équipes qui jouent leur survie. Quand on voit leurs prestations de ce week-end… Ça ne sera pas une partie de plaisir.

Vous avez joué beaucoup de pénalités à la main, c’était une réelle volonté de mettre du rythme ?

Le principal objectif était de reprendre du plaisir. Et tu en prends quand tu marques des essais. Je pense qu’on a bien construit notre match. Ce que je retiens principalement, c’est que nous n’avons pas encaissé de points en seconde période.

L’essai que vous marquez juste avant la mi-temps a-t-il fait la différence ?

Si l’UBB est devant à la pause, il n’y a pas grand chose à dire. Mais c’est certain que ce troisième essai juste avant le retour au vestiaires nous a énormément fait de bien dans la tête.

On vous a vu vous tenir le genou en fin de rencontre, pouvez-vous nous en dire plus ?

C’est simplement une grosse béquille, rien d’important.