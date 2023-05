Ce dimanche soir, l'Union Bordeaux-Bègles s'est inclinée face au Stade toulousain sur le score de 31-17. Une défaite au goût amer pour Frédéric Charrier. L'entraîneur girondin a regretté le trop grand nombre d'erreurs des siens malgré une première période solide et encourageante pour la suite.

Quels sentiments prédominent chez vous après cette défaite face à Toulouse ?

De la déception, principalement. Nous sommes déçus de ne pas ramener le moindre point malgré l’investissement des joueurs et notre bonne première mi-temps. Mais d’un autre côté, on a trop fait d’erreurs pour espérer mieux face à une équipe comme le Stade toulousain. Cet essai juste avant la mi-temps était largement évitable.

Dans le second acte, on a manqué de discipline et de tête aussi. Alors qu’il fallait sortir le ballon en touche, on l’a laissé sur le terrain et c’est là qu’ils excellent.

Le "marque" joué rapidement par Cordero juste avant la mi-temps, qui amène le troisième essai toulousain, est-il le tournant du match ?

Je ne dirais pas que c’est le tournant du match. Ce qui est certain, c’est que face à ce genre d’équipes, il faut réaliser le match parfait pour espérer quelques chose et ce dimanche soir, nous avons commis trop d’erreurs qui leur ont facilité la tâche. Ils ont trop de joueurs au-dessus de la moyenne pour leur faire des offrandes avec des jeux au pied pas assez précis.

Est-ce que cette première période est tout de même rassurante pour la fin de saison ?

C’est rassurant dans la mesure où tout le monde nous voyait exploser. On avait envie de se mesurer à ces Toulousains pour montrer toutes nos qualités. On n’est pas des peintres. Effectivement, même si les conditions climatiques étaient compliquées, on a voulu déplacer le ballon et jouer au rugby. Malheureusement, montrer que l’on est capables de faire des choses, ça ne suffit pas. Pour se qualifier, il faut engranger des points et ce dimanche soir on en ramène aucun.

Comment voyez-vous ces deux dernières journées de phase régulière ?

Dans ce championnat, il ne faut pas calculer. Tout va se jouer dans les cinq dernières minutes de la vingt-sixième journée pour tout le monde. Notre prochain match va être très compliqué face à Pau. On est un peu en mission depuis quelques mois. C'est dur de prendre des coups sur la tête mais le groupe fait front. On va s’accrocher.