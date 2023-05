Après leur succès face à l'UBB, les Toulousains Clément Poitrenaud, Thomas Ramos et Alexandre Roumat ont répondu aux questions des médias. Ils sont notamment revenus sur cette rencontre face à Bordeaux, une semaine après leur élimination en demi-finale de Champions Cup face au Leinster.

Les Toulousains se sont imposés 31-17 face à l'UBB en clôture de la 24e journée de Top 14. Le demi de mêlée Antoine Dupont a réalisé un grand match, et heureusement pour les Stadistes que l'international français était inspiré, notamment dans une première période où ils ont été bousculés par les Bordelais-Bèglais.

En conférence de presse d'après match, Clément Poitrenaud, Thomas Ramos et Alexandre Roumat étaient présents devant les médias. Pour eux, ce match était capital pour digérer définitivement la défaite en demi-finale face au Leinster, et basculer sur le Top 14. L'entraîneur Clément Poitrenaud a évoqué le comportement très professionnel des trois cadres dans les lignes arrières : Antoine Dupont, Romain Ntamack et Thomas Ramos.

Grâce à ce succès, le Stade toulousain est la première équipe qualifiée pour les demi-finales du Top 14.