De retour sous le maillot girondin pour la première fois depuis sa blessure à la cheville, l'ouvreur de l'UBB s'est fait une petite frayeur face à Toulouse. Touché au doigt dix minutes après son entrée en jeu, Matthieu Jalibert souffre d'une luxation. Il a donné de ses nouvelles sur ses réseaux sociaux.

Face à Toulouse ce dimanche soir, Matthieu Jalibert faisait sa première apparition sous le maillot de l'UBB depuis sa blessure à la cheville lors du dernier Tournoi des 6 Nations. Remplaçant pour reprendre en douceur, le demi d'ouverture a remplacé le jeune Mateo Garcia autour de l'heure de jeu. Une entrée éclair puisqu'il quittera la pelouse touché au doigt quelques minutes plus tard. Suite à un plaquage de son coéquipier en Bleu, Romain Ntamack, le doigt de l'ouvreur girondin aurait tourné.

\ud83d\udd01 72' Matthieu Jalibert et Tom Willis sortent remplacés par Caleb Timu et Matéo Garcia#iloveubb #STUBB — UBB Rugby (@UBBrugby) May 7, 2023

Une simple luxation

Après cette sortie prématurée, pas mal d'inquiétudes subsistaient au sujet de l'ouvreur qui n'a pas été épargné par les blessures cette saison. Finalement plus de peur que de mal pour Matthieu Jalibert. Après s'être rendu à l'hôpital pour faire des examens complémentaires, le demi d'ouverture a tenu à rassurer les plus inquiets en donnant de ses nouvelles via ses réseaux sociaux. Jalibert explique : "Une luxation du doigt m'a contraint de quitter mes partenaires pendant le match. J'ai dû me rendre à l'hôpital afin de déterminer la gravité et de le remettre en place. Tout est remis dans l'ordre et sans complication. Aucun acte chirurgical n'a été nécessaire".

Voilà qui est rassurant pour Matthieu Jalibert qui manquera probablement la réception de la Section paloise mais qui devrait pouvoir rapidement retrouver les siens.