"Je ne suis pas le plus talentueux, mais je m'accroche"... Le top des déclas

La polyvalence de Thomas Berjon, l'interception salvatrice de Baptiste Couilloud, la passion marseillaise de Ronan O'Gara ou encore le très bel hommage du stade des Alpes pour Lucas Dupont... Découvrez le top des déclas !

Je ne suis pas le plus talentueux mais je m'accroche

Thomas Berjon était titulaire à la mêlée, ce samedi au stade Vélodrome, avant d'être décalé à l'aile. Celui-ci y a joué plus de soixante minutes, ce qui lui a valu les compliments de son coach Ronan O'Gara : "Ils (mes garçons) ont montré leur état d'esprit. C'est le plus important dans n'importe quel sport." Le principal intéressé a commenté son adaptation : "Je l'ai plutôt bien vécue. Je suis heureux tant que je suis sur le terrain, à l'aile ou à la mêlée, tout me va ! Depuis quelques semaines, je tourne à ce poste à l'entraînement. Quand j'ai vu Teddy (Thomas) sortir, je savais que j'allais être décalé. Au niveau des repères, c'était difficile. C'est un poste particulier. Mais quand je suis sur le terrain, j'essaie d'apporter ce que je sais faire. Je ne suis pas le plus talentueux mais je m'accroche."

L'interception de Couilloud nous a sauvés

Dans les colonnes du Midi Olympique ce lundi, le troisième ligne est revenu sur son retour à la compétition suite à une fracture à un pied. L'international français (26 ans, 20 sélections) parle évidemment de ce succès lyonnais inespéré contre l'Usap, en toute fin de partie. "On n'y arrivait pas collectivement. Il faut être honnête, l'interception de Baptiste Couilloud nous a sauvés, clairement. Ce qui est assez marquant, c'est que dès que nous sommes repassés devant au score, bizarrement, nous avons retrouvé notre jeu."

C'est Marseille bébé

Qui l'eût cru ? Ronan O'Gara est au fait de la culture rap nationale et marseillaise. Le manager de La Rochelle a évoqué le lien particulier qui le lie à Marseille, un an après y avoir remporté la Champions Cup contre le Leinster : "C’est gravé dans notre cœur. C’est Marseille bébé. Je ne connais pas les histoires entre Marseille et Paris. On était ici dès jeudi. On a fait un footing à Marseille, on a bu quelques bières, on en a profité. C’est la soirée parfaite. L’Aviva Stadium et le Vélodrome de Marseille sont les deux stades dans mon cœur. J’adore la chaleur et le soleil même si je dois rester à l’intérieur. Je bronze, et je dors bien ici. Il y a une grande histoire entre La Rochelle et Marseille."

Je ne suis que Lucas, pas Antoine Dupont mais c'était bien quand même...

Lucas Dupont a vécu une belle soirée, avec la victoire grenobloise contre Vannes ce vendredi. Une place en demi-finale assurée, et un bel hommage de la part du public du stade des Alpes. Il faut dire qu'il a passé la barre des 190 matchs avec le FCG, sans compter qu'il est le dernier représentant du titre de 2012. "Quand vos coéquipiers vous laissent entrer seul en premier sur la pelouse, quand tout un stade se lève pour vous acclamer à votre sortie, c'est la moindre des choses de ressentir des émotions fortes et de vouloir remercier tout le monde. Je ne suis que Lucas, pas Antoine Dupont. Mais c'était bien, quand même..."