En conférence de presse, l'entraîneur de La Rochelle Ronan O'Gara a félicité ses joueurs qui ont fait un grand pas vers les demi-finales du Top 14. Il est également revenu sur le lien entre son club et la cité phocéenne.

Est-ce que c'est le coup parfait à l'extérieur ?

Ça dépend si tu parles du rugby ou autre chose. On a joué un match moyen. On a défendu comme des chiens. Je suis fier de mes garçons. C’est une bonne performance. Berjon a joué 60 minutes sur une aile. Il n’a pas eu de problème. Il y a beaucoup de positif avec Boudehent qui a évolué au centre. Ça, ça montre l’état d’esprit. C'est le plus important dans n’importe quel sport. On a eu de la sérénité. Les garçons sont contents.

Vous aviez coché cette rencontre...

C’est toujours important de regarder devant nous. On avait décidé d’avoir un lundi mardi de repos pour bien se reposer. Les joueurs ont faim. Ils aiment bien jouer. C’est parfait pour nous. J’ai une équipe expérimentée pour les grands matchs. On aime gagner. La satisfaction, c’est la défense. On n'est jamais stressé. On a été sereins de bout en bout. On a tué le chrono en fin de partie. On a des joueurs expérimentés. On a trouvé une solution pour gagner de manière plus facile.

Est-ce que le top 2 est acquis ce soir ?

C’est une victoire idéale pour le top 2. On a mis une belle attitude. Je sens qu'on grandit. Cette semaine, j'ai senti que notre victoire en demi-finale face à Exeter était normale. On jouait dans un environnement merveilleux. C'est un magnifique stade. On avait hâte de jouer ici, sur une belle pelouse. C’est pour ça qu’on joue au rugby. C’était top ! Mes joueurs sont stimulés par ces occasions. On est dans une bonne dynamique. On est en course pour les deux compétitions. On attaque les deux coupes. J’ai besoin de tout mon groupe. On ira à Montpellier pour gagner, pas pour tourner.

Est-ce que c'était particulier de retrouver Marseille et le Vélodrome ? Avez-vous abordé cet environnement lors de l'avant-match ?

C’est gravé dans notre cœur. C’est Marseille bébé. Je ne connais pas les histoires entre Marseille et Paris. On était ici dès jeudi. On a fait un footing à Marseille, on a bu quelques bières, on en a profité. C’est la soirée parfaite. L’Aviva Stadium et le Vélodrome de Marseille sont les deux stades dans mon cœur. J’adore la chaleur et le soleil même si je dois rester à l’intérieur. Je bronze, et je dors bien ici. Il y a une grande histoire entre La Rochelle et Marseille.