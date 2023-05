L’ailier fidjien de la Section paloise, Aminiasi Tuimaba, s’est blessé face à Castres. Il souffre d’une fracture. Sa saison est terminée.

C’est un nouveau coup dur pour Aminiasi Tuimaba. L’ailier fidjien de la Section paloise ne pourra pas rejouer cette saison. Alors qu’il avait pu terminer la rencontre face à Castres lors de la dernière journée de Top 14, son manager Sébastien Piqueronies avait annoncé quelques minutes après le coup de sifflet final craindre une vilaine blessure pour son ailier. La mauvaise nouvelle est tombée ce lundi. Aminiasi Tuimaba souffre d’une fracture de l’avant-bras et sera éloigné des terrains pendant trois mois. Sa saison est donc terminée alors qu’il n’avait pu disputer son premier match de Top 14 qu'au mois de février.

En effet, l’ancien septiste s’était blessé lors de la finale de la dernière étape estivale de l’In Extenso Supersevens disputée à Pau face à Monaco au mois d’août. Une blessure qui avait nécessité deux interventions chirurgicales avant que le joueur ne puisse reprendre le chemin de l’entraînement. Il avait retrouvé la compétition lors du déplacement à Toulouse le 25 février, inscrivant pour son grand retour un essai magnifique sur la pelouse d’Ernest-Wallon. Il venait d’enchaîner quatre titularisations pour trois victoires (Bayonne, Clermont, Castres).

Les joueurs sur le départ pourront se montrer

Depuis son retour, le Fidjien avait donc gagné une place de titulaire dans un triangle arrière déjà bien établi depuis le début de la saison avec Jack Maddocks et Clément Laporte. L’Australien avait dû déclarer forfait pour la réception en raison d’une gêne à un genou et sa présence à Bordeaux pour affronter l’UBB est encore incertaine. Sébastien Piqueronies et son staff vont donc devoir revoir la composition de leur fond de terrain. Ce sera l’occasion pour les joueurs en partance de se montrer.

Pour rappel, le club avait fait savoir à Daniel Ikpefan, Eoghan Barrett et Vincent Pinto qu’ils ne seraient pas conservés la saison prochaine. L’international portugais s’est engagé depuis plusieurs mois avec Colomiers mais les deux autres n’ont toujours pas trouvé de point de chute. La blessure d’Aminiaisi Tuimaba pourrait donc leur offrir du temps de jeu en cette fin de saison, même si le jeune ailier irlandais (23 ans), qui n’a plus joué depuis décembre, était à l’infirmerie la semaine dernière (hanche). Daniel Ikpefan, six essais en neuf rencontres de Top 14 cette saison, pourrait donc retrouver une place, lui qui n’a plus joué depuis la réception de La Rochelle.