La victoire toulousaine face à Bordeaux-Bègles (31-17) a été entachée par deux blessures. Matthieu Jalibert, souffrant de la main, et Thomas Ramos, visiblement touché à la cuisse, ont tous les deux fini la rencontre en grimaçant.

Le dernier choc de la 24ème journée a laissé des traces. Alors que Toulouse s'est solidement imposé face à l'Union Bordeaux-Bègles (31-17), les deux équipes accusent le coup de pertes majeures dans leur effectif. Les Bordelais vont en effet repartir en Gironde sans point ramené du Stadium et avec un Matthieu Jalibert blessé à la main.

Entré à l'heure de jeu à la place de Mateo Garcia, l'ouvreur international a rejoint le banc des remplaçants seulement dix minutes plus tard. Après une percussion de Romain Ntamack, le doigt de Jalibert a semblé avoir tourné. Le numéro 10 girondin est sorti en grimaçant.

Toulouse montre les muscles face à Bordeaux-Bègles et se qualifie pour les demi-finales.

Ramos se blesse sur la dernière action

Malgré son succès autoritaire, le Stade toulousain accuse lui aussi le coup de la perte d'un joueur cadre. Sur l'ultime action de la rencontre, alors que les Rouge et Noir cherchaient à obtenir le point de bonus offensif, Thomas Ramos a manqué sa passe, sifflant la fin de la rencontre.

Mais quelques secondes après la fin des débats, l'arrière toulousain s'est plaint de la cuisse et s'est allongé sur la pelouse. Après les blessures de Melvyn Jaminet et d'Ange Capuozzo, la perte de Thomas Ramos pourrait être un véritable coup dur pour Ugo Mola et son staff.