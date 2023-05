Déçu, le manager varois a regretté le manque de réalisme de son équipe au moment d’analyser le revers des Rouge et Noir face à La Rochelle (8-23). Mais, il refuse d’abandonner l’objectif phase finale alors que le RCT se retrouve désormais en mauvaise posture.

Comment expliquez-vous cette défaite ?

On a douté. On a perdu confiance parce qu’on n’a pas scoré en première période. On a lâché à un moment donné. C’est une belle équipe, on le savait. Elle a été réaliste ce soir. La Rochelle a été efficace. Nous, on ne l’a pas été. Les moments où l’on aurait pu prendre l’avantage ou faire basculer le scénario en notre faveur, on n’a pas pu. On n’a pas pu car on a été imprécis. On a eu beaucoup de fautes de main. On a manqué de patience. C’est frustrant. Il reste deux matchs de Top 14, on doit se mobiliser sur le prochain.

La Rochelle frappe un grand coup au Vélodrome face au RCT ! ?\u26ab\ufe0f



Pour revivre le match > https://t.co/JE9JQ5FCgy pic.twitter.com/aZqW2Psgm9 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 6, 2023

Quelles conséquences ont eu les échecs de West et de Serin juste avant de rentrer à la pause ?

On était frustrés, on était déçus. Mais, il était important de penser comment on est arrivé à se donner l’opportunité de marquer. On doit conserver ça, être persévérant. Ça a affecté. Mais ça arrive de manquer des points. On doit se raccrocher à ce qui nous a permis de nous mettre dans cette position. Il faut répéter ce processus pour affaiblir l’adversaire. On n’a pas su le faire.



Quand vous dîtes : "On a lâché". Est-ce individuellement ou collectivement ?

Il n’y a personne qui a abandonné. Collectivement, petit à petit, on s’est effrité. On ne va pas faire semblant. Quand je vois la dépense d’énergie sur ce match, je ne vais pas vous dire que les mecs ont triché. Loin de là ! Mais, ils ont pris l’ascendant sur notre collectif.



On vous a vu beaucoup rechercher les couloirs. Est-ce que vous avez décelé une faiblesse dans la défense rochelaise ?

Il y a des moments où l’on se devait d’aller chercher des couloirs, mais pas de manière constante. On doit avoir de l’alternance sur les formes de jeu. On n’a pas réussi à scorer sur les moments où on les a mis en difficulté. C’est aussi la force des équipes en confiance. La Rochelle ne s’est pas affolée, ils n’ont pas fait de fautes. On est souvent rentré dans les 22 mètres en première période, mais on ne score qu’une fois. Eux, ils scorent quatre fois quand ils viennent dans notre camp. Ils sont froids. Dans ce genre de match, il faut être froid et tueur.



Toulon est dans une passe compliquée pour rejoindre le top 6…

Ça va être compliqué... Ça l’était cette semaine, ça le sera la semaine prochaine ! Personne n’est installé, je vous le dis. On a laissé les opportunités que l’on pouvait maîtriser. Ça, c’est sûr. On savait que ça serait un gros rendez-vous. On est tombé sur costaud. Il faut les féliciter pour leur performance. Ils ont bien joué, mais petit à petit, on a déjoué. C’est normal, c’est le curseur de la pression que l’on met sur un adversaire. On a perdu le rapport de force. On doit vite apprendre de ce match pour se mobiliser sur les prochaines rencontres. Ce match va nous être utile pour les prochains rendez-vous.



On vous écoute…

On n’était pas assis confortablement dans le top 6. On savait très bien que ça se jouerait sur la dernière journée. On va rester focus. On n’a pas rempli le contrat face à La Rochelle. On avait envie de le valider. Maintenant, il y aura un match costaud au Racing 92 et la réception de Bordeaux. On ne doit plus faire de calcul. On verra où ça nous amène. On a fait une contre-performance. D’autres vont peut-être en faire. On verra la semaine prochaine.