Toulon s'est incliné au Vélodrome de Marseille (8-23) face aux Rochelais. Pendant que Skelton et Alldritt ont fait preuve d'une maîtrise et d'une force physique leur permettant de l'emporter, Ihaia West a lui coûté cher au RCT dans l'épreuve du tir au but.

Les Tops

Will Skelton

Le géant rochelais a encore fait étalage de son énorme puissance. En témoigne le premier essai de la rencontre où il percute et se tourne parfaitement pour aplatir et donner l’avantage aux siens. Offensivement, il a renversé quelques Toulonnais et a notamment fait une passe après contact dans sa chute qui a amené une situation dangereuse en fin de rencontre. Il s’est montré une nouvelle fois impressionnant dans la manière de coffrer les adversaires avec sa grande envergure et les maintenir debout. Il a également embêté Toulon dans les mauls en naviguant au milieu.

Will Skelton (ici à gauche) a logiquement pesé dans une rencontre où le défi physique était au coeur du jeu Icon Sport - Icon Sport

Paul Boudehent

Dans une rencontre placée sous le signe du combat et du jeu au sol, il a lui aussi abattu un travail impressionnant dans ces domaines-là. Paul Boudehent a été omniprésent dans sa ligne défensive avec une quinzaine de plaquages réussis (aucuns manqués). Pour preuve que c’est un joueur très complet, il a même dépanné au centre lorsque UJ Seuteni est sorti blessé.

Grégory Alldritt

Pour rester dans le secteur de la puissance et du défi, comment passer à côté du match de Grégory Alldritt ? Porteur de balles à l'impact désormais connu de tous, le numéro 8 du XV de France a encore été le symbole d'une maîtrise rochelaise qui ne semble pas avoir de failles. Extrêmement juste dans ces courses avec ballons, il a lui aussi fait très mal à la défense toulonnaise notamment sur les départs de mêlées. C'est d'ailleurs une de ces situations qui a amené le deuxième essai des Maritimes.

Les Flops

Ihaia West

Le manque de précision face aux poteaux est un mal récurrent pour l’ancien Rochelais et cela coûte très cher au RCT ce soir. Atteignant péniblement les 72% de réussite cette saison, il a encore laissé 5 points précieux en route en première période avec des pénalités qui étaient largement dans ces cordes. Deux échecs face aux perches qui auraient pu mettre Toulon à égalité, et même devant avec la dernière pénalité manquée de Baptiste Serin à la 40ème minute. L'animation de West était pourtant bonne, c’est d’ailleurs lui qui offre l’essai à Kolbe, mais il ne parvient pas à confirmer ça dans le secteur du but. Une donnée qui entre forcément en compte plus que jamais à l’approche des phases finales et sur des matchs que l’on peut déjà considérer comme tels. Il est sorti à la 50ème pour Biggar.

Duncan Paia’aua

Le numéro 12 habituel du RCT était aujourd’hui à côté de ses crampons. Auteur de plusieurs passes dans le vide, des sautées souvent trop courtes, et des jeux au pied peu inspirés, il a clairement manqué de précisions. Son impact physique qu’on lui connaît a été limité face à une dense défense rochelaise. En première période, il a symbolisé l’impatience des lignes arrières. Il a également offert une pénalité aux Rochelais en tout début de match sur un plaquage sans ballon sur Rhule. Sur une bonne opportunité toulonnaise à la 50ème minute, il échappe un ballon qui aurait pu s’avérer dangereux.