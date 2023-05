L'ailier de Nevers a encore fait parler de lui face à Montauban. Christian Ambadiang termine la saison sur un quadruplé, le premier de sa carrière. Titulaire indiscutable depuis le mois de janvier, le précieux Camerounais de l'USON sera à coup sûr déterminant pour la suite de la saison.

Le Pré-Fleuri retient son souffle à chacune de ses prises de balle. À l’instar de Josaia Raisuqe il y a quelques saisons, le trois-quarts aile Christian Ambadiang est devenu pour le public neversois celui par lequel l’exploit peut arriver. Vendredi soir, face à Montauban, le jeune Camerounais a marqué quatre essais en une grosse demi-heure, avec son mélange détonant de puissance et de vitesse - foudroyante sur son ultime essai en débordement.

Premier quadruplé de sa carrière

Arrivé dans la Nièvre durant le triste hiver 2020-2021 des matchs à huis clos, le joueur formé en Afrique du Sud a appris à canaliser son énergie et à épurer son jeu, sous la houlette du staff neversois. Ses retrouvailles au pays avec sa famille, après des années d’éloignement, lui ont également fait le plus grand bien lors de la trêve de Noël, comme il le confiait vendredi soir.

Depuis janvier, c’est un Christian Ambadiang métamorphosé, apaisé, qui s’est imposé à l’aile. Titulaire sans discontinuer de la 18e à la 30e journée, il a marqué treize essais en treize matchs, dont quatre doublés et le quadruplé réussi face aux Montalbanais. "Mon premier en carrière", souriait le joueur après le match, en soulignant d’emblée le rôle de ses camarades de jeu : "Sans l’équipe, je ne peux pas faire ces choses incroyables."

Avec à ses côtés des Alivereti Loaloa, Kylian Jaminet, Rudy Derrieux ou Léonard Paris au sommet de leur art, Christian Ambadiang incarne la capacité offensive d’un groupe neversois qui retrouve les phases finales, pour la troisième fois en six saisons, sans se fixer de limites : "Notre groupe a des capacités énormes et on a envie d’aller loin, comme la saison passée. Et même plus loin."