Pro D2 - Pour la dernière journée du championnat, Nevers, dans son antre du Pré Fleuri, a croqué Montauban (48-13), qui a acquis son maintien dans la division vendredi dernier. Ambadiang, auteur d'un quadruplé, est le héros de la soirée. Ce succès permet aux hommes de Péméja de passer devant Vannes, défait à Grenoble, et de recevoir le barrage, la semaine prochaine.

Et de dix à la suite ! Facile vainqueur de Montauban (48-13), Nevers a accroché une dixième rencontre sans revers (huit succès et deux nuls) et poursuit sa folle dynamique. Les hommes de Péméja n'ont plus connu la défaite depuis le 10 février dernier sur la pelouse de Provence Rugby (19-9).

Avec cette nouvelle victoire, dont Ambadiang a été un acteur prépondérant avec son quadruplé, l'USON passe devant Vannes au classement. Les Nivernais recevront les Bretons, le 10 ou le 11 mai prochain, dans le cadre des barrages.

Irrésistible Ambadiang

Les dix premières minutes ont été celles d'un duel entre les buteurs. À ce petit jeu, Abzhandadze a donné l'avantage aux siens (3-6, 10e). Pris par l'enjeu, et la pression, les Nivernais ont su débloquer la première situation juste avant la fin du premier quart d'heure. Au terme d'une action au long qu'il avait entrepris au centre du terrain, en force et après un relais efficace de Kundiona, David a trouvé la brèche entre les poteaux (10-6, 15e).

En verve, David a également pris la responsabilité de jouer rapidement un bras cassé sur une mêlée perdue par Sapiac. Dans le même sens, Le Bourhis a sauté vers Loaloa, qui a imité son ouvreur pour ouvrir le show Ambadiang (17-6, 23e). Sept minutes plus tard, sur une percée dans l'axe de Derrieux, Jaminet, venu à hauteur, a inscrit l'essai du bonus (24-6, 30e). Cet offensif a rapidement été sécurisé par deux nouveaux essais d'Ambadiang sur des offrandes du même Loaloa (31-6, 36e), auteur d'une deuxième passe décisive, et de Cottin (38-6, 40e+1).

La tuile Derrieux

Tout juste entré dans cette deuxième période, Nevers a connu un coup du sort. Sur une sortie de mêlée, Tupuola a réalisé un point de fixation. En opposition, Derrieux a mal placé sa tête au moment de plaquer et a subi une commotion. Le capitaine de Nevers est sorti sur civière et ne pourra pas participer à la phase finale (42e).

Pour se remettre les idées à l'endroit, Nevers s'en est remis à son duo maléfique. Sur une relance, Loaloa a fixé deux défenseurs pour décaler Ambadiang. Parti de la ligne médiane, l'ailier de Nevers n'a pas été repris et a marqué un quatrième essai personnel (43-6, 55e). L'ailier de l'USON en est désormais à 13 essais cette saison.

Après les passes décisives, Loaloa s'est mué en marqueur en convertissant une passe au pied de Le Bourhis, bien réceptionné par Dumas qui a su jouer la carte collective (48-6, 69e).

Sur le renvoi, Cottin s'est fait contrer par Bernadet. Le demi de mêlée de Sapiac a poursuivi son action et servi à hauteur Iskhakov. À 19 ans, le troisième ligne a fêté sa première en professionnel (48-13, 72e) et sauvé un peu l'honneur de Sapiac. Mais c'est bien Nevers qui a passé une nouvelle soirée parfaite, juste entachée par la perte du capitaine Derrieux.