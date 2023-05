Après la 30e et dernière journée, qui se tenait ce samedi, le top 6 final de Pro D2 est connu. Si les deux premières places sont occupées par Oyonnax et Grenoble, Mont-de-Marsan, Nevers, Vannes et Agen ont réussi à se hisser en barrage. Voici les deux affiches de ces fameux barrages.

Depuis trois semaines, nous connaissons les six équipes qui auront le privilège de participer à la phase finale de Pro D2 cette saison. Mais lors des deux dernières journées, ces écuries se sont battues pour obtenir la place la plus haute possible au classement, afin d'avoir le maximum de chance d'atteindre les demi-finales du championnat. Alors ce vendredi soir, Grenoble, Mont-de-Marsan, Nevers, Vannes et Agen avaient gros à jouer. Mais avec le succès du FCG face au RCV, les Isérois se sont assurés le droit de rester le dauphin d'Oyonnax cette saison, et donc une qualification directe en Pro D2. Un résultat qui fait que les autres équipes citées passeront par des barrages.

Mont-de-Marsan et Nevers vont recevoir

Le premier de ces barrages se jouera à Mont-de-Marsan. Malgré une grosse entame de match d'une équipe de Rouen qui n'a pas galvaudé la fin de saison, les Landais ont tout fait basculer en quinze minutes ce vendredi soir pour finalement s'offrir une victoire bonifiée. Troisièmes du championnat, les Montois recevront Agen la semaine prochaine. Car oui, les Lot-et-Garonnais n'ont pas réussi à trouver la faille sur la pelouse de Béziers et restent sixièmes et derniers qualifiés pour la phase finale. Le défi sera gros pour les hommes de Bernard Goutta, surtout que le vainqueur de ce duel entre Mont-de-Marsan et Agen se déplacera à Grenoble en demi-finale.

Le tableau final de Pro D2

Dans l'autre partie de tableau, nous retrouverons un affrontement qui s'annonce explosif entre Nevers et Vannes. Avec leur impressionnant succès sur Montauban lors de la dernière journée, ce sont les coéquipiers de Christian Ambadiang qui accueilleront les Bretons au Pré-Fleuri. Dotés d'une grosse puissance offensive, ceux qui avaient déjà frappé fort en gagnant à Agen lors de la 29e journée finissent la saison en boulet de canon. Mais attention, face à eux, il y a une équipe de Vannes capable de tout. Stoppés par une grosse performance de Grenoble ce vendredi, les Vannetais restaient sur huit succès de suite en Pro D2 et ont largement de quoi rivaliser avec les Neversois. Ce duel semble alléchant et le vainqueur de ce Nevers - Vannes ira défier Oyonnax en demi-finale.