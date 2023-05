Oyonnax et Grenoble qualifiés pour les demi-finales de Pro D2

Après la 30e et dernière journée de championnat qui s'est journée ce vendredi soir, le classement final de Pro D2 est connu. Aux deux premières places du championnat, nous pouvons retrouver Oyonnax et Grenoble, tous deux directement qualifiés pour les demi-finales de Pro D2.

Ils peuvent plus que jamais rêver de Top 14. Après avoir terminé aux deux premières places au classement Oyonnax et Grenoble se sont qualifiés pour les demi-finales de Pro D2. Une très belle opportunité, doublée d'un énorme avantage, puisque les Oyonnaxiens et les Grenoblois recevront lors de ces demi-finales, qui se joueront le samedi 20 mai. Les deux équipes partent donc avec un e longueur d'avance sur leurs adversaires pour accéder à la finale de Pro D2 et pour tenter de remporter le titre et de remonter en Pro D2.

Oyonnax ultime favori pour le titre

Pour Oyonnax, cette première place et tout sauf une surprise. Leader écrasant de la Pro D2 depuis les toutes premières journées, l'USO termine avec un bilan de 23 victoires en 30 matchs. Longtemps dans les temps des meilleures saisons de l'histoire de la Pro D2, les Oyonnaxiens finissent avec 113 points au compteur après leur victoire face à Soyaux-Angoulême ce vendredi soir. Ils sont les favoris ultimes pour le titre et recevront en demi-finale le vainqueur du barrage entre Nevers et Vannes.

Le tableau final de Pro D2 Rugbyrama

Grenoble a de son côté dû mettre fin à l'incroyable série de victoires de Vannes pour conserver sa deuxième place au classement. Les Isérois, qui se sont notamment montrés très à l'aise à l'extérieur cette saison, ont su devancer le peloton des concurrents, qui comportait pas moins de cinq équipes, dans la course à la deuxième place. Cette dernière victoire face au RCV s'est notamment avérée être très impressionnante. Ils recevront en demi-finale le vainqueur du barrage entre Mont-de-Marsan et Agen.