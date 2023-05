Tout en retenue après la qualification de son équipe pour une demi-finale à domicile, le manager isérois Fabien Gengenbacher se projette avec lucidité et ambition sur les prochaines échéances.

L’objectif du FCG est atteint, grâce à une première mi-temps que vous avez parfaitement maîtrisée. On imagine votre soulagement d’être qualifié pour cette demi-finale à domicile...

On a eu 20 minutes fébriles, avec pas mal de tension, où l’on n’était pas précis sur nos sorties de camp. Cette pénalité vite jouée nous a libérés. On a pris la large, on a maîtrisé jusqu’à la fin, même si on a commis des erreurs défensives. Quoi qu’il en soit, l’objectif est atteint avec cette demie à domicile. 90 points obtenus sur le terrain, c’est une saison fantastique. On s’apprête désormais à affronter Mont-de-Marsan ou Agen, deux très belles équipes qui ont fait une grosse saison.

Comment allez-vous utiliser cette cruciale semaine de repos qui se profile ?

On va travailler, déjà, parce qu’il faut qu’on revienne sur notre performance. On va se reposer jusqu’à mercredi, puis travailler jeudi et vendredi. L’avantage de ne pas connaître notre adversaire, c’est de se focaliser sur nous. Avec le staff, on a d’ailleurs déjà travaillé en amont pour anticiper nos axes de travail.

Et voilà le tableau de la phase finale de Pro D2 ! Des affiches alléchantes au programme \ud83d\udd25



Oyonnax et Grenoble en demi finale > https://t.co/ocXMO97Nfb



Le détail des barrages > https://t.co/iud36OxySl pic.twitter.com/4zTnNoIrH2 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 5, 2023

Il y avait beaucoup d’émotions autour de ce match, avec les adieux des partants, une arrivée avec la haie d’honneur des supporters… Comment l’avez-vous géré ?

Plutôt bien. On s’était dit que sur ce genre de match, il fallait faire abstraction de ce qui se passe autour, et être précis sur ce qu’on doit maîtriser. Malgré un peu de nervosité, on a gagné toutes les collisions offensives et défensives en première mi-temps. C’est juste dommage de ne pas avoir marqué en début en début de deuxième mi-temps, ça nous aurait permis de tuer le match plus tôt. Pour ça que fait le choix de tenter les pénalités pour les mettre à trois marques, et le scenario à la fin a montré que c’était la bonne solution.

Qui dit demi-finale dit chances d’accession. En cas de réussite, le FCG serait-il prêt pour l’aventure du Top 14, à vos yeux ?

Bien sûr. Lorsque je suis arrivé il y a un an et demi, j’avais posé un projet sur trois ans. L’objectif de la première saison, c’était de toucher le top 6. La saison a été plus difficile que prévu mais elle a permis de créer un vécu commun, qui nous a permis d’aller chercher une qualification directe en depuis en 23 mois, alors que c’était à l’origine l’objectif de la 3e saison. Je suis fier du travail qui a été réalisé avec ces mecs, et on va encore y mettre beaucoup d’énergie car on a désormais tous à cœur d’aller au bout.