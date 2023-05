Le demi de mêlée du Stade français s'est officiellement engagé avec Provence Rugby pour les trois prochaines saisons. Il partira dans le sud de la France avec à ses côtés au autre Parisien, le trois-quart Sione Tui.

Nous vous l'avions annoncé il y a plusieurs semaines, c'est désormais officiel : Arthur Coville, le demi de mêlée du Stade français, s'est officiellement engagé avec Provence Rugby en Pro D2. Le joueur de 25 ans a signé un contrat de trois ans.

\ud83d\udd34 OFFICIEL | Arthur Coville sera Provençal pour trois saisons au moins\ud83d\udcdd. — Provence Rugby \u26ab\ufe0f\ud83c\udfc9 (@ProvenceRugby) May 4, 2023

Arthur Coville a toujours eu une attache particulière au club de la capitale. À Rugbyrama, il exprimait quelques regrets de quitter Paris : "J'ai fait le choix d'aller dans un club où je sais que j'aurais un rôle important avec des objectifs élevés. Ça peut être vu comme un retour en arrière mais ce qui compte c'est ma tête à moi et pas le reste. Je me fous complètement du regard des autres. Des regrets, il y en a toujours, racontait-il. Je ne vais pas mentir, je suis déçu de partir du Stade français car c'est un club qui compte énormément dans mon cœur et dont je suis tombé amoureux. Même s'il y a des situations où des faits qui sont difficiles à accepter, le plus important c'est le futur et de prendre du plaisir."

Mercato ambitieux à Provence

Le Breton Coville rejoindra un club qui n'est jamais parvenu à se qualifier pour les phases finales de Pro D2. Champion du monde des moins de 20 ans en 2018, il fera partie d'un effectif ambitieux. En effet, en plus d'Arthur Coville, Provence Rugby accueillera le Briviste Andrés Zafra, le Castrais Théo Honnoyer ou encore le Toulonnais Thomas Salles. Le jeune Parisien de 23, Sione Tui, sera aussi un joueur de Provence la saison prochaine. Le club perdra en revanche trois soldats qui quitteront le club en fin de saison (Flanquart, Malet et Massip).