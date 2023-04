Alors qu'il vit ses derniers matchs sous le maillot du Stade français, le demi de mêlée Arthur Coville est en très grande forme actuellement. Avec la blessure de Morgan Parra, il a davantage de responsabilité et semble bien les assumer. Le futur joueur de Provence Rugby ne cache pas sa frustration de quitter le club de la capitale et garde une rancœur envers les dirigeants du club.

En mars dernier, sur la pelouse de Jean-Bouin, le Stade français ne perdait pas simplement le derby francilien lors de la 21e journée de Top 14. Battus à la loyale par leur ennemi, le Racing 92, les soldats roses perdaient aussi un de leurs leaders, Morgan Parra, sur blessure. Touché à une cheville, l'ancien Clermontois a alors reçu un diagnostic sans équivoque : deux mois d'absence. Une bien mauvaise nouvelle pour Gonzalo Quesada et les siens, mais pas une fin en soi. Car si nous pouvions nous faire du mouron pour le Stade français, Arthur Coville a vite mis les choses au clair : il allait assumer les responsabilités au poste en cette fin de saison.

En grande forme actuellement

Irrésistible à Brive, où il fut décisif sur deux essais, celui qui a disputé 132 matchs sous le maillot parisien a confirmé face à Toulouse le week-end dernier. Vainqueur de son duel avec Paul Graou, Coville fut même élu dans le XV de la semaine par Midi Olympique au vu de sa prestation. Ses performances, qui ont permis aux siens de l'emporter par deux fois, font que le Stade français se classe désormais troisième du Top 14, avec six points d'avance sur le quatrième, l'UBB, à trois journées de la fin. "Le match contre Toulouse a été hyper important, avoue le demi de mêlée. Comptablement c'est bien, mais nous ne sommes pas sûrs de finir dans le top 6 même si nous avons quand même une bonne place. La fin de saison va être chargée. Il nous reste trois gros matchs." Ces trois duels en questions, ce sont deux déplacements, à Clermont et à La Rochelle, et une réception de Lyon. Tout sauf simple, mais le Stade français peut surfer sur sa confiance et doit garder des objectifs importants. "Vu notre position aujourd'hui, le barrage à domicile est un objectif, ambitionne Coville. Ce serait un énorme avantage pour la suite. Nous savons que jouer à domicile ou à l'extérieur en rugby, ce n'est pas la même chose."

Coville et Kremer en jambes \ud83d\udcc8

S'il a de telles ambitions, c'est aussi parce que l'ancien Vannetais veut finir au mieux son aventure avec le Stade français. Comme beaucoup dans l'effectif parisien, le demi de mêlée s'envolera vers un autre projet l'été prochain. C'est en Pro D2, à Provence Rugby, qu'il poursuivra sa carrière. Un crève-cœur pour celui qui voue un attachement particulier au club de la capitale. "Si nous pouvions faire une magnifique fin de saison avec le Stade français avant que je ne parte, ce serait génial. J'essaie de prendre du plaisir, de jouer avec mes potes au sein d'un groupe que j'adore." Ce départ en Provence peut d'ailleurs être vu comme un retour en arrière pour un joueur de son standing. Au sein d'une génération dorée, Coville a très vite pris le pli en Top 14 va maintenant passer d'un club prétendant à la phase finale de Top 14 à un autre qui n'a jamais réussi à se qualifier pour celle de Pro D2.

"Des regrets il y en a toujours"

"J'ai fait le choix d'aller dans un club où je sais que j'aurais un rôle important avec des objectifs élevés. Ça peut être vu comme un retour en arrière mais ce qui compte c'est ma tête à moi et pas le reste. Je me fous complètement du regard des autres, lâche le Breton d'origine. Des regrets, il y en a toujours. Je ne vais pas mentir, je suis déçu de partir du Stade français car c'est un club qui compte énormément dans mon cœur et dont je suis tombé amoureux. Même s'il y a des situations où des faits qui sont difficiles à accepter, le plus important c'est le futur et de prendre du plaisir." Par cette phrase, Coville touchait ici un point important. Cette saison, le Stade français est en fin de cycle avec le prochain départ de Gonzalo Quesada et les arrivées de Laurent Labit et Karim Ghezal. Une situation qui a forcément conduit Coville, en fin de contrat lors de cette annonce, à contacter les futurs entraîneurs du club.

"C'est bien là le sujet", soufflait le demi de mêlée, avant de vider son sac : "Ils m'ont promis qu'ils allaient me garder et au dernier moment, ils sont revenus sur leur décision en disant qu'ils ne me conserveraient pas. Du coup, je me suis retrouvé dans l'urgence de trouver un autre projet. Je suis déçu de finir sur ça. Je suis quelqu'un qui peut comprendre les choses mais il faut juste me les dire. Et là, ils n'ont pas été honnêtes et n'ont pas bien fait les choses." Remonté, Arthur Coville, à l'instar de plusieurs de ses coéquipiers, a alors fait preuve de caractère. "C'est peut-être aussi pour cela que nous sommes aussi performants en cette fin de saison. Nous voulons leur prouver que nous avons le niveau de jouer en Top 14." Souvenez-vous lors de l'annonce du départ de Gonzalo Quesada, le Stade français avait enchaîné plusieurs victoires pour prouver la valeur de l'équipe, discréditée dans les médias. Alors en cette fin de saison, et si Coville et les siens réussissaient quelque chose de grand, histoire de montrer qui ils sont vraiment ?