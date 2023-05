Le groupe Osiris de l’ancien joueur Éric Di Meco aura l’occasion de jouer les célèbres titres du groupe mondialement connu, à l'occasion du match Toulon - La Rochelle. Pour la réception du champion d'Europe, le RC Toulon a décidé de sortir le grand jeu avec cette délocalisation au Vélodrome.

Vous connaissiez l’ancien champion de l’OM, vainqueur de la Ligue des champions en 1993, ou bien l’international français aux 23 sélections, ou encore le consultant sportif et chroniqueur sur RMC : samedi au stade vélodrome de Marseille, vous pourrez apprécier le musicien et bassiste en lever de rideau de RCT – Stade rochelais, avec son groupe Osiris. "Le phénomène tribute est très présent dans les pays anglo-saxons et il se développe en France depuis quelque temps, nous expliquait Éric Di Meco. C’est un groupe hommage, et les fans d’Oasis viennent souvent nous voir et reconnaissent les codes du groupe." L’ancien Olympien retrouvera le stade de ses exploits, cette fois-ci sans crampons mais avec la basse à la main : "C’est toujours particulier, mais pour moi le rêve ultime serait d’aller jouer à Manchester, devant le stade de Manchester City où une grande scène est prévue."

La Coupe du monde présente !

À l’occasion de la réception du champion d’Europe rochelais, le RCT a choisi de délocaliser la rencontre au stade Orange Vélodrome de Marseille. À cette occasion, le club présidé par Bernard Lemaître a décidé de sortir le grand jeu avec un programme chargé : un "village" rugby sera présent sur le parvis Ganay dès l'après-midi et plusieurs activités seront organisées comme une initiation rugby pour les plus jeunes ou l’installation d’un écran géant pour suivre en direct la 24e journée de Top 14.

À pratiquement quatre mois jour pour jour du lancement de la Coupe du monde de rugby en France (8 septembre-28 octobre), le trophée Webb Ellis sera de passage à Marseille. Les supporters auront la chance de prendre une photo avec le prestigieux précieux, avant d’autres animations, dans le stade cette fois-ci. Les écoles de rugby de la Ligue Sud de rugby fouleront la pelouse du Vélodrome après le concert d'Osiris, avant un show de lumière et le fameux "Pilou-Pilou".

Une rencontre cruciale pour Toulon

Malgré la fête, l’enjeu est crucial pour le RCT. Cinquièmes à trois journées de la fin, les joueurs de Franck Azéma et Pierre Mignoni devront absolument s’imposer face au Stade rochelais, qui reste sur une nouvelle qualification en finale de la Champions Cup. La mission s’avère plus que délicate, d’autant que les Rochelais n’ont plus perdu depuis neuf matchs et le 4 février dernier. Les Toulonnais devront sans doute composer sans le centre fidjien Waisea Nayacalevu et le troisième ligne argentin Facunda Isa, tous deux blessés en demi-finale de Challenge Cup.

Bonne nouvelle en revanche pour les Rouge et Noir, Charles Ollivon, expulsé face à Trévise, a vu son carton rouge être annulé en commission de discipline. Les Rochelais, eux, tenteront de confirmer leur deuxième place au classement, pour s’éviter un barrage et poursuivre leur incroyable dynamique. La rencontre promet d'être spectaculaire et les Maritimes arriveront au Vélodrome dans la peau de l'équipe à battre. Cette saison, les Jaune et Noir ont déjà gagné six fois loin de Marcel-Deflandre.