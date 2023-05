L'ouvreur de Toulon Dan Biggar a été récemment convoqué par Warren Gatland dans le groupe gallois qui préparera la Coupe du monde 2023. Alors que plusieurs entraînements sont prévus à partir du 25 mai, Biggar (33 ans, 107 sélections) a annoncé qu'il trouverait un arrangement avec sa fédération pour pouvoir jouer la fin de saison sous le maillot toulonnais.

Que les supporters de Toulon se rassurent : leur ouvreur Dan Biggar sera bien avec le RCT pour la fin de saison, afin d'aider le club à se qualifier pour la phase finale de Top 14 ! Alors qu'il fut convoqué mardi dans le groupe gallois appelé à préparer la prochaine Coupe du monde, l'ancien joueur de Northampton a annoncé sur la chaîne Twitch de Toulon qu'il privilégierait la fin de saison avec les Rouge et Noir. En effet, dans la privilégierait galloise, il est indiqué que les 33 joueurs appelés s'entraîneront ensemble à partir du 25 mai prochain, alors même que la saison régulière de Top 14 se terminera le dimanche 28 mai.

"Je vais rester ici (à Toulon, NDLR) jusqu'au 17 juin j'espère, a lancé Biggar, conscient que c'est à cette date que se jouera la finale du Top 14. Après la saison, je vais me reposer avant de préparer la Coupe du monde avec le pays de Galles. Mais pour le moment, la réception de La Rochelle est très importante pour moi et le club. Après ça, il y aura le match face Racing 92, la finale de Challenge Cup, et celui contre l'Union Bordeaux-Bègles." Actuellement cinquième du Top 14, Toulon a son destin entre ses mains pour une éventuelle qualification en phase finale.

Le pays de Galles quant à lui, se préparera en Suisse et en Turquie au mois de juillet en vue de la Coupe du monde en France. Le squat de 33 joueurs s'amenuisera au fur et à mesure de la préparation.