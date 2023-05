Morgan Parra prendra sa retraite à l'issue de la saison après dix-sept années au plus haut niveau. Passé par Bourgoin, Clermont et le Stade français, le demi de mêlée international (71 sélections) intégrera le staff du club parisien cet été.

Clap de fin sur une carrière monumentale. Comme annoncé dans les colonnes de Midi Olympique en novembre dernier, Morgan Parra a affirmé, dans un entretien paru à L'Équipe ce lundi soir, qu'il prendrait sa retraite à la fin de la saison en cours. À 34 ans, le demi de mêlée international (71 sélections) explique notamment son besoin d'arrêter après dix-sept saisons en professionnel. "Il faut savoir dire stop. Je me suis blessé à un genou en début de saison et en mars. J'aurais envie de jouer toute ma vie. Mais la question fondamentale est : "Est-ce que je serai encore au niveau ?".

Actuellement blessé avec le Stade français, Morgan Parra a joué quinze matchs avec le club de la capitale avec un contrat de joueur expirant en 2024. Révélé à Bourgoin (2006-2009), le numéro 9 international a surtout fait les beaux jours de Clermont (2009-2022) avec plus de trois cents matchs au compteur et deux boucliers de Brennus remportés en 2010 et 2017. Avec le XV de France, Parra a notamment remporté le Grand chelem (2010) et faisait partie de l'équipe finaliste de la Coupe du monde 2011 face à la Nouvelle-Zélande.

Parra adjoint du duo Labit-Ghezal

La retraite prochaine de Morgan Parra signifiera surtout le début d'une nouvelle carrière. Comme pressenti depuis plusieurs mois, "la ronce" intégrera le staff de Laurent Labit et Karim Ghezal, à la tête du Stade français. Parra a donc signé un contrat de trois ans en tant qu'adjoint des deux hommes, informe L'Équipe. "Cette nouvelle aventure avec Karim et Laurent tombe au bon moment. Au temps démarrer en même temps qu'eux. Après, est-ce que je suis fait pour ça ? En tout cas, ça me tente !".

Avant cela, Morgan Parra devra finir sa saison, et sa carrière, en beauté en revenant le plus vite possible sur le pré. Actuellement troisième, le Stade français pourrait potentiellement permettre à son numéro 9 d'achever sa carrière de joueur sur un troisième Brennus.