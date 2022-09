A la 51e minute, le visage de Gonzalo Quesada, alors affiché sur les écrans du Stade Jean-Bouin, s’est figé. Et pour cause. Son nouveau patron Morgan Parra, victime d’une collision avec son partenaire Harry Glover, se trouve alors au sol et se tord de douleur à l’auscultation du médecin. Plus de peur que de mal, pense-t-on sur l’instant puisque l’ancien Clermontois reprend sa place et ne quitte finalement le terrain qu’à 68e minute de la rencontre. Seulement voilà, interrogé sur le sujet, le technicien argentin n’a pas caché ses craintes à l’issue de la rencontre.

"Je suis légèrement inquiet, a-t-il confié. Selon le médecin, s’il y a un problème, ce serait le ligament interne du genou (droit). Ce serait un moindre mal. Mais on connaît les numéros 9. Morgan dit que ça va. Evidemment, on ne le croit pas du tout. On connaît l’animal. Il va passer des examens. Et si ce n’est que le ligament interne, ce serait une très bonne nouvelle." Toutefois, l’ancien international, aperçu dans le vestiaire, semblait lourdement traîner la jambe à l’instant d’aller prendre sa douche. Un attelle avait même été préparée à son attention par le staff médical dans l’hypothèse où cela s’imposerait. Le staff technique parisien devra attendre lundi pour en savoir un peu plus.