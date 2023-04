Les avants rochelais étaient attendus pour maîtriser les Chiefs d’Exeter dans une opposition frontale. Les trois-quarts les ont remercié en réussissant à transformer le jeu, portés par une charnière impeccable et Ulupano Seuteni dans un grand jour.

Tout le monde s’attendait à une sérieuse empoignade ce dimanche au Matmut Atlantique de Bordeaux pour cette demi-finale de Champions Cup entre La Rochelle et les Chiefs d’Exeter, deux équipes qui ont fait leur réputation et bâti leur titre européen sur la puissance de leurs avants. Les premières minutes de la rencontre ont donné le ton de cette opposition frontale et brutale avec une intensité folle sur chaque point de rencontre, sur une volonté de gagner la bataille des mauls, de marquer l’adversaire en mêlée fermée.

\ud83d\udccaPortés par un paquet d'avants impitoyables, les Rochelais ont vite éteint les Chiefs d'Exeter. Seuteni a fait parler ses talents de magicien alors que Nowell a sombré dès la première mi-temps.#SRvEXE #ChampionsCup https://t.co/ChLlV5aYNv — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) April 30, 2023

Mais le Stade Rochelais a su éviter le piège de rester dans ce match de gros recherché par les Anglais, eux qui avaient une carte à jouer, même petite, dans cet affrontement dans le petit périmètre, à l’image de leur première séquence offensive récompensée par un essai de Sam Simmonds. Tawera Kerr-Barlow et Antoine Hastoy ont su donner un peu de relief à ce scénario. Le demi d’ouverture, qui a certainement rendu sa meilleure copie de cette phase finale, a rapidement délivré des passes au pied sur les extérieurs et dans le champ profond pour donner de l’air et écarter les Chiefs des points de rencontre.

Hastoy en chef d'orchestre

Ainsi, les trois-quarts rochelais ont su transformer la solide prestation de leur paquet d’avants, à l’image de cette première percée de Jules Favre pour inverser la pression anglaise en début de rencontre. Sur le renversement de jeu, Antoine Hastoy envoyait Raymond Rhule à l’essai avec un judicieux jeu au pied, calmant ainsi les ardeurs des Chiefs qui avaient su prendre le score. "On a vu nos capacités avec le ballon, se réjouissait le manager Ronan O’Gara, Même si nous avons toujours des choses à corriger, mais nous avons été intelligents sur le jeu au pied".

La Rochelle étrille Exeter dans une ambiance incandescente et retrouve le Leinster en finale ! \ud83d\udcaa\ud83d\udcaa\ud83d\udcaa#SRvEXE #ChampionsCup



Revivez le match > https://t.co/DQOMFgbCHD pic.twitter.com/bmpgyFQszX — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) April 30, 2023

Surtout l’ancien ouvreur se réjouissait d’avoir su trouver l’équilibre : "Notre cinq de devant a su créer les opportunités pour que Antoine Hastoy et notre paire de centres puissent être performants". Avec notamment une prestation majuscule du trois-quarts centre Ulupano Seuteni, précieux défensivement ces dernières semaines mais moins en vue dans le secteur offensif. L’ancien bordelais a retrouvé son inspiration au Matmut Stadium. "J’ai vu le Ulupano que je vois à chaque entraînement, s’est félicité « ROG », C’est un joueur spécial qui donne confiance à tout le monde".