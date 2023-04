Une demi-finale de rêve entre le Leinster et le Stade toulousain, ce samedi à 16 heures. Irlandais et Français vont se livrer un duel qu'on annonce épique pour se qualifier en finale de la Champions Cup.

Le Leinster, sacré quatre fois dans la compétition, accueille le Stade toulousain et ses cinq étoiles sur le maillot, en demi-finale de Champions Cup. La revanche de l'année dernière au même stade de la compétition entre deux prétendants à la victoire finale.

Le contexte

Comme depuis le début des phases finales, les hommes de Leo Cullen joueront cette demi-finale dans leur stade de l'Aviva Stadium à Dublin. Le coup d'envoi sera donné à 16 heures, une rencontre arbitrée par l'Anglais Wayne Barnes. La demi-finale sera diffusée sur France 2 et beIN 3. L'Aviva Stadium sera à guichets fermés, 55 000 personnes sont attendues. Sept Toulousains étaient sur la même pelouse (huit avec Julien Marchand sur le banc) lors de la victoire irlandaise face à la France dans le dernier Tournoi des 6 Nations.

La statistique

6,3 : comme le nombre d'essais par match du Leinster en Champions Cup cette saison. Les Leinstermen ne font pas les choses à moitié cette saison avec un jeu porté outrageusement vers l'attaque. Depuis le début de la compétition, les protégés de Leo Cullen se refusent de tenter des pénalités et préfèrent les pénaltouches pour appuyer là où ça fait mal. Une stratégie payante pour le moment avec des larges succès en huitième et en quart de finale (30-15 face à l'Ulster, 55-24 contre Leicester). Les Irlandais gardent en tête la finale en 2022 face au Stade rochelais où Jonathan Sexton avait validé tous les temps forts de son équipe avec trois points, avant d'être crucifié par un ultime essai des Maritimes.

Le duel à suivre : Flament - van der Flier

Le meilleur joueur Word Rugby Josh van der Flier était incertain, il sera finalement bien là. Le flanker international est le meilleur marqueur du Leinster cette saison (5 essais) et a un rôle prépondérant dans le jeu de son équipe. Invaincu cette saison, il n'a connu que huit défaites lors des trois dernières années avec le Leinster et le XV du Trèfle. Énorme gratteur, avec une capacité de déplacement hors-norme, Josh van der Flier se remet d'une blessure à la cheville. Sera-t-il à 100 % ? Le Toulousain Thibault Flament l'est à n'en pas douter. Irrésistible cette saison, le polyvalent troisième ligne est un des meilleurs joueurs français de la saison. Lors du dernier Tournoi, il a impressionné avec le XV de France avec le numéro 4 dans le dos. Repositionné en troisième ligne par Ugo Mola, notamment du fait de la blessure d'Anthony Jelonch et des golgoths Arnold et Meafou dans la cage, Flament sera surveillé de très près par la défense irlandaise.

La décla : Andrew Porter, pilier du Leinster

"Antoine Dupont représente une grande menace. C'est un vrai talisman pour la France et le Stade toulousain. Un plan doit être mis en place par rapport à lui et il le sera pour essayer de mettre un grain de sable dans la machine. Je ne dis pas que nous allons "le cibler ", car ce n'est pas le bon mot, mais nous allons essayer de le mettre sous pression, du moins lui en rajouter tout au long du match en étant sur son dos pendant 80 minutes.

Les absents

Du côté du Leinster, les forfaits sont nombreux. On notera principalement les absences de Jonathan Sexton, James Lowe, Ryan Baird, Robbie Henshaw ou encore Rónan Kelleher. Au Stade toulousain, Anthony Jelonch, Melvyn Jaminet, Ange Capuozzo, Charlie Faumuina, ou encore Arthur Retière ne disputeront pas cette demi-finale.