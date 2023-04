À cinq jours d’affronter le Stade toulousain en demi-finale de Champions Cup, le pilier du Leinster Andrew Porter a évoqué ce grand rendez-vous en mettant en avant les forces toulousaines et notamment le demi de mêlée Antoine Dupont. L’international irlandais est aussi revenu sur les deux dernières défaites contre le Stade rochelais, un adversaire qu’il aimerait bien retrouver en finale…

Les cadres importants du Leinster, comme vous, aborderont cette demi-finale sans compétition depuis trois semaines (7 avril). Ne craignez-vous pas de manquer de rythme ?

Je ne pense pas. Les deux dernières semaines ont été comme une préparation, une sorte de présaison. Les coachs nous ont bien fait batailler pour être vraiment prêts. La saison dernière, nous étions un peu cuits sur la fin et le staff technique nous a bien arrangés physiquement et mentalement pour les échéances qui arrivent. C’est la nature du rugby d’être prêt pour ses grosses affiches contre des équipes talentueuses et énormes physiquement.

Les Toulousains vous ont-ils impressionné ? Sont-ils meilleurs que la saison dernière ?

Ils sont mieux organisés que la saison dernière. Et même s’ils ont gagné la finale il y a deux ans (en 2021, face au Stade rochelais, N.D.L.R), je les trouve davantage coordonnés en tant qu’équipe. Leur pack est leur grande force, mais c'est surtout leur cohésion du numéro 1 au 15 qui impressionne. Ils sont très unis et beaucoup jouent avec le XV de France et reproduisent leurs exploits avec Toulouse. Ça va être une grosse bagarre devant, sans oublier les menaces offensives avec Ntamack, Dupont, Ramos, qui sont des joueurs incroyables. Face aux Sharks, ils ont été très impressionnants et leurs 20 dernières minutes ont été extraordinaires. Il va falloir être présent pendant 80 minutes.

Un plan doit être mis en place par rapport à lui (Antoine Dupont)

Un an plus tard, vous vous retrouvez au même stade de la compétition, dans le même stade (l’Aviva Stadium de Dublin) et face au même adversaire : avez-vous pris en compte l’esprit de revanche qui habitera sans doute Toulouse ?

Bien sûr à 100 %. C’est ce qui fait le haut niveau du rugby, on se rappelle beaucoup plus des défaites que des succès, et c’est souvent elles qui nous font le plus mal. Je n'ai pas en tête le nombre d'affrontements contre Toulouse à ce stade de la compétition (quatre fois dans l'histoire pour trois succès du Leinster, N.D.L.R.), mais je sais que c'est la seule équipe avec cinq étoiles sur le maillot. Nous sommes derrière eux et nous essayons de les chasser. C’est notre plus grand objectif : mettre cette cinquième étoile sur le maillot pour le club, les supporters, les joueurs actuels comme les anciens. Après je peux comprendre qu'ils prennent ce match comme une revanche, il y a beaucoup de joueurs qui étaient présents l’an dernier. Mais nous voulons cette cinquième étoile.

Avez-vous un plan anti-Dupont ou vous ne voulez pas le dire ?

Non, c’est très pertinent, car il représente une grande menace. Dupont est un vrai talisman pour la France et le Stade toulousain. Un plan doit être mis en place par rapport à lui et il le sera pour essayer de mettre un grain de sable dans la machine. Je ne dis pas que nous allons "le cibler ", car ce n'est pas le bon mot, mais nous allons essayer de le mettre sous pression, du moins lui en rajouter tout au long du match, et d'être sur son dos pendant 80 minutes.

Votre victoire face à la France avec l’Irlande lors du dernier tournoi, va-t-elle vous servir pour cette demi-finale ?

Je pense qu’elle peut nous apporter un peu plus de confiance, je n’espère pas trop. Nous ne jouerons pas une équipe imbattable mais très difficile à battre. Le XV de France, comme Toulouse, ne lâche jamais rien, et n'abandonne jamais. D’ailleurs, c’est dans les 20 dernières minutes qu’ils marquent le plus d’essais.

J’aimerais affronter La Rochelle en finale, mes souvenirs ne sont que mauvais contre eux

Quelles seront les clés du match ?

Pour nous ? Garder la possession et surtout ne pas faire d’erreur. Aussi, nous devrons être disciplinés en ne donnant pas de pénalités faciles, et surtout : ne jamais leur laisser le moindre espace ! Globalement, nous devrons garder le maximum de possession et ne pas les laisser jouer. Ces dernières semaines, nous avons bien analysé comment réaliser tout cela pour devenir encore une meilleure équipe.

Vous semblez revanchards cette année depuis la défaite face à La Rochelle en finale à Marseille…

C’est très dur de perdre une finale et surtout dans notre situation à la dernière minute. Je me suis remémoré le match pendant de longues semaines… Je me suis dit : "plus jamais ça !", et l'équipe s'en est servie pour en tirer des leçons. Samedi, nous utiliserons ce douloureux souvenir pour ne pas reproduire les mêmes erreurs.

Andrew Porter face au Stade rochelais en finale de la Champions Cup 2022. PA Images / Icon Sport - PA Images

En cas de finale, vous préféreriez affronter La Rochelle ou Exeter ?

La Rochelle, définitivement ! Ces deux dernières saisons restent dans notre mémoire (le Leinster a perdu deux fois face aux Rochelais : en 2021 en demi-finale à Marcel-Deflandre et en finale au Vélodrome en 2022, N.D.L.R.), nous les avons laissés jouer et ils ont pu installer trop facilement leur jeu. J’aimerais affronter La Rochelle en finale, mes souvenirs ne sont que mauvais contre eux. Mais il y a un gros défi ce week-end face à Toulouse et il faut déjà passer cette étape.