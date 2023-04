La Section paloise aurait récemment établi des contacts avec le deuxième ligne de la Nouvelle-Zélande Sam Whitelock (34 ans, 143 sélections) pour densifier son pack, nous informe la République des Pyrénées. Véritable légende du rugby, il rejoindrait ainsi son frère, Luke, du côté du Béarn.

Quel immense coup ferait la Section paloise si elle parvenait à attirer dans ses rangs le troisième joueur le plus capé de l'histoire du rugby, Sam Whitelock. Joueur légendaire, vainqueur de deux coupes du monde sous le maillot des All Blacks, le deuxième ligne serait en contact avec Pau pour renforcer le pack béarnais, annonce ce jeudi la République des Pyrénées. En fin de contrat avec la fédération néo-zélandaise, celui qui devrait disputer son dernier mondial en septembre en France, pourrait être à la recherche d'un nouveau challenge pour sa fin de carrière. Le projet aurait de bonnes chances d'aboutir selon le média local.

Pas le premier All Black à Pau

Pau ne serait pas une destination choisie par hasard pour Whitelock puisque son frère Luke évolue depuis 2019 au sein du club béarnais. En plus de cela, Pau a déjà attiré de nombreux All Blacks par le passé. Conrad Smith, Collin Slade, Ben Smith ou encore Carl Hayman ont tous déjà porté le maillot vert de la Section. Avec son expérience et un palmarès aussi long que le bras, nul doute que Sam Whitelock serait un renfort de poids au sein du pack palois... Affaire à suivre.