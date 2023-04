Grâce à sa victoire contre Pau (22-17), le CAB est toujours en vie, à trois journées de la fin du championnat. Le deuxième ligne argentin Lucas Paulos, à la pointe du combat comme à son habitude, revient sur ce précieux succès dans la course au maintien.

Quel est votre ressenti après cette victoire contre Pau ?

Nous voulions la victoire plus que Pau. Nous les avons dominés tout au long du match. L'équipe n'a que très peu subi. Pau a seulement marqué des points sur des erreurs de notre part. Ils n'ont pas été plus forts que nous. Aujourd'hui, le résultat est là, nous avons gagné et c'est le plus important. Nous sommes toujours en course pour le maintien. L'équipe va tout faire pour continuer à gagner et rester en Top 14.

Comme la semaine dernière contre Paris, vous avez très rapidement mené (16-0) avant de voir les Palois revenir. N'avez-vous pas eu peur que le scénario se répète ?

On s'était dit dans la semaine que c'était quelque chose qui ne pouvait pas nous arriver une nouvelle fois. Le groupe ne pouvait pas baisser la tête aussi facilement. On se l'était promis et on l'a fait... Grâce notamment à notre défense, en allant les chercher. C'est de nos points forts, on l'a démontré aujourd'hui. L'équipe était bien en place et nous n'avons rien lâché. Ça nous est arrivé trop souvent cette saison de bien commencer avant de baisser la tête trop facilement. Aujourd'hui, nous avons été chercher cette victoire !

Vous n'aviez plus gagné en championnat depuis le 7 janvier (contre Toulon, 26-17). Qu'est-ce que cela signifie ?

Cette victoire fait du bien mentalement même si au classement nous ne reprenons rien sur Perpignan puisqu'ils ont gagné aussi. Il fallait absolument gagner, nous l'avons fait. Nous sommes toujours en vie. Et nous allons aller à Montpellier dans deux semaines pour gagner !

Vous avez été aligné pour la deuxième fois avec Retief Marais en deuxième ligne. Cela change-t-il quelque chose ?

En deuxième ligne, les associations changent souvent. Nous avons l'habitude de changer de partenaire. Mon travail ne change pas que ce soit Julien (Delannoy), « Tex » (Tevita Ratuva) ou Retief (Marais) à mes côtés.

Le poteau en fin de match sur la pénalité de Zack Henry était-il un signe du destin ?

Je ne pense pas que ce soit un signe du destin. La réussite était parfois pour nous, des fois pour eux. La pénalité qu'il manque est peut-être une réponse au carton rouge qu'il y aurait pu avoir sur Axel (Muller, après un déblayage litigieux en fin de première mi-temps de Guillaume Ducat déjà sanctionné d'un carton jaune quelques minutes avant, NDLR). Ce poteau était tout de même un signe que ce match était pour nous !