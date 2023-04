Bienvenue sur Rugbyrama pour revivre le direct commenté de la 23ème journée de Top 14 opposant l'Aviron bayonnais et Montpellier.

Après un début de match approximatif des deux côtés, les Bayonais sont passés à la vitesse supérieure.

Indisciplinés et trop imprécis en première période, les hommes de Philippe Saint-André ont eu beaucoup de mal à mettre leur jeu en place. Mais le champion de France en titre est revenu et grâce à un grand Camille Lopez, l'Aviron a eu le dernier mot et peut encore rêver d'une qualification (33-30).

Pour la 24e journée de Top 14 Bayonne se déplacera sur la pelouse du Racing 92.