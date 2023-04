Après un début de match approximatif des deux côtés, les Bayonais sont passés à la vitesse supérieure. Indisciplinés et trop imprécis en première période, les hommes de Philippe Saint-André ont eu beaucoup de mal à mettre leur jeu en place. Mais le champion de France en titre est revenu et grâce à un grand Camille Lopez, l'Aviron a eu le dernier mot et peut encore rêver d'une qualification (33-30).

Ils se sont amusés à se faire peur. Alors qu'ils ont compté jusqu'à 17 points d'avance, les Bayonnais s'imposent d'une courte tête (33-30), samedi 22 avril, sur leur pelouse de Jean-Dauger, face au champion de France en titre. Les Basques restent en vie dans la course à la qualification. Au contraire, Montpellier a sans doute fait une croix définitive sur le top 6.

Dans un multiplex complètement fou, Lopez sauve les siens avec un nouveau drop, Brive se donne le droit d'y croire, Castres s'impose largement...



Plus d'infos sur le site et l'appli ! \ud83d\udcf2 pic.twitter.com/kQLPeyx3TV — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) April 22, 2023

Montpellier démarre fort

Pourtant, dès l'entame, on a cru voir le Montpellier champion de France 2022. Les hommes de Philippe Saint-André le savent, la défaite à domicile face à Castres la semaine dernière, les ont mis en danger dans leur quête de phase finale. Alors ils attaquent fort et se montrent sous leur meilleur jour : une équipe organisée, qui attaque vite et fort. Et qui score la première, avec deux pénalités inscrites dans le premier quart d'heure (5e et 13e). Un visage trop peu vu cette saison. Et qui va vite s'estomper.

À voir aussi : Le classement du Top 14

Par sa faute, le MHR concède du terrain et commence à lever le pied. Sur une touche au niveau de la ligne médiane, qui leur aurait permis un bon lancement de jeu, le ballon est perdu. Cinquante mètres et quelques dizaines de secondes plus tard, Maxime Machenaud inscrit le premier essai de la partie (25e, 10-6). Bayonne se réveille. Dans le sillage de son demi de mêlée, Camille Lopez double la mise quelques instants plus tard (36e, 17-6). L'Aviron a pris l'ascendant dans ce match et ne laisse plus rien son rival, concurrent direct pour le Top 6. En conquête, les locaux dominent, et peuvent se permettre ensuite de jouer les bons ballons. Ceux qui font marquer ou mettent Montpellier à la faute. Lopez ajuste deux pénalités (37e, 40+2e). À la pause, l'écart est fait (27-6).

Dans le second acte, Bayonne poursuit avec les mêmes intentions. L'essai de Bridge (52e, 23-13), n'inquiète pas puisqu'il est suivi de la troisième réalisation bayonnaise, signée Bosch (57e, 30-13).

Mais à mesure que la fin du match approche, les Héraultais se montrent plus pressants. L'apport du banc fait son œuvre, Léo Coly en tête. Le jeu s'accélère de nouveau, les collisions sont montpelliéraines et Bayonne n'a plus le ballon. À dix minutes de la fin, le match est sur le point de s'inverser. Darmon vient de marquer et Garbisi peut donner l'avantage au MHR avec une transformation. Comme quelques minutes plus tôt, il rate la possibilité et laisse les deux équipes à égalité (70e, 30-30).

Le festival Camille Lopez

Un échec aux lourdes conséquences. Car en face, son vis-à-vis connaît trop bien les fins de match tendues pour laisser passer sa chance. Après avoir marqué un essai, réussit toutes ses pénalités et transformations, Camille Lopez parachève le travail avec un drop opportuniste (76e, 33-30). Une dernière frayeur, un dernier grattage de Tatafu dans ses 22 plus tard, et Bayonne s'impose. À l'inverse du champion en titre, le promu garde toutes ses chances de jouer un barrage. Tout est encore mathématiquement possible et Bayonne peut encore surprendre.