Reconduit titulaire au talon face à Clermont samedi (15h), le Rochelais Quentin Lespiaucq monte en puissance à l’heure des premières phases finales de sa carrière. Il sera l’un des hommes à suivre, en ouverture de la 23e journée de Top 14.

Il y a des signaux qui ne trompent pas. Déjà invité à sacrifier à l’exercice médiatique samedi dernier après la victoire rochelaise face à Bayonne (26-6), Quentin Lespiaucq a récidivé ce jeudi, avant-veille de la 23e journée de championnat, à la demande du staff maritime. Non pas que le cas de figure soit si rare que ça. Mais il témoigne de la forme et de l’importance actuelle du talonneur, n’en doutez pas. Peut-être même – comme lors d’un déplacement à Brive en début de saison – pourrait-il porter le brassard de capitaine au coup d’envoi de La Rochelle-Clermont, ce samedi.

Après son coup de mou du début d’hiver, où Samuel Lagrange l’avait éphémèrement doublé dans la hiérarchie des talonneurs rochelais, Quentin Lespiaucq s’est remis d’aplomb. Le fruit d’extras "après les entraînements et les jours off, glissait-il en février. Je me suis remis à bosser physiquement et techniquement." Son doublé quelques jours plus tôt, à Northampton, avait déjà mis la puce à l’oreille. La recrue paloise s’est bel et bien installée comme doublure de luxe de Pierre Bourgarit, actuellement en proie à ses soucis d’adducteurs.

Le rêve de phases finales enfin assouvi

Face à l’ASM, Quentin Lespiaucq disputera sa 25e rencontre en jaune et noir. (Très) rares sont ses coéquipiers à chiffrer davantage de feuilles de match. C’est simple, ils se comptent sur les doigts d’une main : Ultan Dillane et Romain Sazy. "Je reprends plaisir à jouer au rugby", confiait le talonneur à Rugbyrama avant son retour victorieux au Hameau, début mars. Le constat a encore sauté aux yeux, ces dernières semaines. Notamment à l’occasion de la récente quinzaine européenne. Toute particulière, à ses yeux.

Quentin Lespiaucq et ses coéquipiers lors de la victoire face à la Section paloise au Hameau le 4 mars dernier. Icon Sport - Icon Sport

Six minutes en huitième de finale de Champions Cup contre Gloucester, près de quarante une semaine plus tard lors du quart face aux Saracens. Soit, à 28 ans, les premiers moments couperets de sa carrière. "C’est énorme, jubile le natif des Landes. Je suis venu ici pour ça, pour découvrir ça. Avec une expérience de bas-milieu de tableau. Avec un surplus d’envie de mordre à pleine dents dedans. J’en rêvais depuis des années de pouvoir disputer des phases finales. C’est chose faite. J’espère qu’on va aller plus loin."

Alerte sur les rucks offensifs

Plaqueur rochelais le plus actif contre Bayonne (9), maillot fort d’"une grosse défense face à une équipe qui scorait beaucoup habituellement" et d’un paquet d’avants brillant sur groupés pénétrants, Quentin Lespiaucq n’en oublie pas pour autant "les rucks offensifs, point noir de la soirée." Et pas étranger à l’absence de bonus éponyme. "On a manqué de réactivité, analyse l’ancien capitaine de la Section paloise. Les Bayonnais nous ont mis en difficulté pendant 70 minutes. On a de la chance sur ce match, ça aurait pu nous coûter plus cher. C’est un axe de progression pour la suite. On va appuyer dessus pour que Clermont ne se nourrisse de points faciles sur cet aspect-là du jeu."

Et ne vienne menacer l’excellente dynamique maritime. Invaincu depuis début février toutes compétitions confondues, le champion d’Europe en titre a l’occasion de réaliser le grand huit face aux Auvergnats de Christophe Urios. "Je n’avais pas compté mais c’est énorme, pèse le talonneur. Si l’on veut prétendre à une finale européenne et finir dans les deux premiers en championnat, il faut continuer cette série-là et la faire tenir le plus longtemps possible." Difficile de trouver meilleur levier de motivation.