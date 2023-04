Le Stade rochelais disputera sa troisième demi-finale consécutive en Champions Cup dans dix jours contre Exeter au Matmut de Bordeaux. Blessé lors de la 22ème journée de Top 14, le centre international Jonathan Danty (20 sélections) pourrait manquer ce match capital. En tout cas, l'entraîneur des trois-quarts Sébastien Boboul s'y prépare fortement.

Les Rochelais affrontent Clermont samedi lors de la 23ème journée de Top 14 mais la demi-finale contre Exeter une semaine plus pointe le bout de son nez. Interrogé sur l'état de santé de Jonathan Danty, touché aux côtes face à Bayonne, l'entraîneur des lignes arrières Sébastien Boboul s'est voulu pessimiste en conférence de presse sur les chances de voir le centre disputer la demi-finale, comme le rapporte Sud Ouest. "Il faudrait un miracle" pour voir l'international français sur le terrain du Matmut Atlantique de Bordeaux le 30 avril d'après le membre du staff rochelais. "Le temps d'indisponibilité est plus long c'est environ quatre semaines, a confié l'entraîneur de La Rochelle en marge de la réception de Clermont. On va peut-être l'envoyer aux Fidji pour qu'il aille voir le guérisseur de "Lep's" (Levani Botia, troisième ligne, N.D.L.R), et qu'il se soigne très vite. Il m'a dit qu'il guérissait vite, on le souhaite pour lui comme pour nous."

S'il venait à se confirmer, le forfait de Danty serait un énorme coup dur pour les Rochelais tant le centre pèse dans le système de jeu rochelais. Le cas de Pierre Bourgarit interroge également : le talonneur sorti touché lui aussi face à Bayonne, souffre des adducteurs. Une gêne récurrente qui le privera dans un premier temps de la réception de Clermont, même si sa présence est espérée pour les Chiefs. "On voit au jour le jour avec lui, on ne va pas se le cacher l'objectif est la demi-finale car c'est un joueur cadre de notre équipe, expliquait Sébastien Boboul dans des propos rapportés par Sud Ouest. On verra c'est une inflammation, une blessure récurrente ces derniers temps. Pour l'instant, il ne court pas donc il n'a pas mal, mais on verra quand il reprendra la course."

Les retours d'Alldritt et Skelton, Haddad maudit

Si au classement tout va bien pour La Rochelle (deuxième avec cinq points d'avance sur le Stade français qui reçoit le leader toulousain), la rencontre face à Bayonne n'a pas épargné le club au niveau des blessures. En plus des sorties de Jonathan Danty et Pierre Bourgarit, Matthias Haddad a été contraint de quitter prématurément ses coéquipiers, victime d'une entorse de la cheville. Le jeune troisième ligne (22 ans) vit une saison galère avec des soucis physiques à répétition. C'est d'abord son genou qui l'a longuement éloigné des terrains (opéré cet été, rechute en novembre). Commotionné pour son retour officiel à la compétition face à l'UBB le 25 mars, il avait manqué le quart et le huitième de Champions Cup. "Matthias est malheureusement dans un mauvais cycle au niveau des blessures, regrettait Sébastien Boboul. Sa cheville a vrillé, il a aussi une indisponibilité de quatre semaines."

Matthias Haddad sous le maillot de La Rochelle le 15 avril dernier. Icon Sport - Icon Sport

Ultra-compétitifs dans les deux compétitions et en quête d'un doublé historique, les Rochelais réalisent une saison presque parfaite. Solides dauphins du Stade toulousain en Top 14 et demi-finalistes de la Champions Cup, leur série de sept victoires consécutives illustre parfaitement cette domination. Au tableau des bonnes nouvelles, le capitaine rochelais Grégory Alldritt a fait son retour avec le groupe après une semaine de vacances et l'Australien Will Skelton s'est remis de sa commotion face aux Saracens. L'ancien Bordelais Thierry Paiva voit aussi le bout du tunnel. Opéré d'une épaule en janvier, de retour sur le billard un mois plus tard et victime d'une alerte au mollet à l'entraînement, le pilier postule bel et bien. "Dans ma tête je me sens prêt à jouer, confiait-il en début de semaine en assurant avoir "de très bonnes sensations" et aucune "appréhension".

Pour cette 23ème journée de Top 14, le staff rochelais devra composer avec les blessures et les récents retours à l'entraînement. Et même si Clermont n'est pas l'équipe la plus compétitive de la saison et se présentera à Marcel-Deflandre avec la terrible statistique de n'y avoir plus gagné depuis huit ans, les champions d'Europe en titre devront rester vigilants et préparer sérieusement le grand rendez-vous de Champions Cup. Tout en espérant un fameux miracle pour Jonathan Danty.