Battus à domicile par une équipe castraise remaniée la semaine dernière, les Montpelliérains se déplacent à Bayonne dans l’espoir de garder leurs chances de qualification.

Les Montpelliérains n’ont plus le temps. C’est bien simple : ils comptent huit point de retard sur le Racing, dernier qualifié provisoire, et il ne reste que trois journées de championnat. Du temps, les Montpelliérains en auraient eu encore un peu s’ils avaient fait le nécessaire face à Castres, la semaine dernière, au GGL Stadium. D’autant que le CO, même s’il alignait une équipe compétitive, était privé des Matthieu Babillot, Benjamin Urdapilleta, Quentin Walcker, Santiago Arata, Julien Dumora, Filipo Nakosi, et Ryno Pieterse. Soit une bonne moitié de son XV majeur !

Seulement voilà, les Tarnais avaient plus faim que les Cistes. Et leur victoire ne souffre d’aucune contestation. Résultat, le MHR accumule encore du retard, à trois journées de la fin. Trois actes au cours desquels ils recevront la lanterne rouge briviste puis le Stade rochelais avant de se déplacer à Pau. Un calendrier à leur portée, d’autant que les Rochelais auront forcément laissé des forces dans leur bataille européenne et qu’ils auront une possible finale de Champions Cup à préparer une semaine après…

Verhaeghe encore un peu juste

Au terme de ce non-match, le manager héraultais Philippe Saint-André avait eu des mots à la hauteur de sa déception : "Ceux qui ne voudront pas faire des efforts resteront chez eux. Aujourd’hui j’ai vu peu de mecs qui avaient envie de se faire mal pour ce maillot." "PSA" n’avait pas tort. Hormis Zach Mercer et Thomas Darmon, aucun Ciste n’a paru à son niveau, et surtout pas dans l’agressivité.

C’est pourquoi on espérait le retour à la compétition d’un joueur particulièrement agressif, le deuxième ligne Florian Verhaeghe pour ce périlleux déplacement à Jean-Dauger où, rappelons-le, l’Aviron bayonnais n’a jamais perdu cette saison. Mais le joueur, qui s’est remis d’une opération de l’épaule, ne fera son retour que la semaine prochaine, pour la réception de Brive. Le MHR ne manque pas d’arguments pour autant, avec les titularisations de Willemse, Van Rensburg, Forletta, Giudicelli, Bécognée, Reinach, Garbisi, Bridge, Serfontein etc. Mais là encore, il sera question de caractère : "On va voir si on en a !" s’exclamait cette semaine le manager Philippe Saint-André.