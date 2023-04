La Nouvelle-Zélande sera l'une des nations favorites de la prochaine Coupe du monde (8 septembre - 28 octobre). Les All Blacks ont vécu une année 2022 tourmentée mais devraient répondre présent dès la phase de poules.

La Nouvelle-Zélande vise une quatrième couronne. Après 1987, 2011 et 2015, les All Blacks sont sortis d'un Mondial 2019 frustrant, avec une sortie "prématurée" en demi-finale face à l'Angleterre. À cinq mois de poser leurs valises en France, les hommes de Ian Foster ne sont pas dans la forme de leur vie et sont même relégués derrière la France, l'Irlande et l'Afrique du Sud au rang des favoris pour bon nombre de bookmakers.

La dynamique : une année grise pour les Blacks

Une place qui s'explique par une année 2022 plus contrastée que jamais. En juillet dernier, l'Irlande avait créé la sensation en remportant deux des trois test-matchs en Nouvelle-Zélande, une première historique pour les deux nations. Ces deux défaites avaient provoqué un séisme médiatique au pays du long nuage blanc, au point que Ian Foster a été très critiqué par les médias locaux. Quelques semaines plus tard, les All Blacks avaient sérieusement relevé la tête en remportant le Rugby Championship, au nez et à la barbe du favori sud-africain.

Au lendemain de la victoire historique du XV du Trèfle sur les terres du triple champion du monde, le sélectionneur de la Nouvelle-Zélande Ian Foster est plus que jamais sous le feu des critiques et pourrait payer un nouveau faux-pas.

Avec seulement deux défaites en six matchs, les hommes de Ian Foster avaient redonné le sourire à leurs supporters pour se lancer vers une fin d'année presque parfaite. Les Néo-Zélandais ont en effet battu le Japon, le pays de Galles, l'Écosse et fait match nul en Angleterre. Des adversaires moins puissants que l'Irlande ou la France, mais dont les victoires ont tout de même permis de redonner de la confiance à une équipe loin d'être sereine.

Le capitaine : Cane attendu au rendez-vous

Si le sélectionneur des Blacks a été vivement critiqué, le capitaine Sam Cane n'a pas non plus reçu les éloges de la presse néo-zélandaise. Pointé du doigt pour son manque de leadership et ses performances peu satisfaisantes pour un cadre des All Blacks, Sam Cane a laissé passer l'orage et sera bien le capitaine néo-zélandais lors du prochain Mondial. Le flanker des Chiefs a d'ailleurs été soutenu par Ian Foster dans les colonnes de Midi Olympique, en mars dernier.

Le sélectionneur de la Nouvelle-Zélande s'est longuement confié à six mois de la Coupe du monde. Ian Foster vit sa dernière année à la tête des All Blacks et espère que ses hommes seront à la hauteur de l'événement en septembre prochain.



L'entretien > https://t.co/GtMenqPg0N pic.twitter.com/EXykuDKklQ — Midi Olympique (@midi_olympique) March 23, 2023

"L’année dernière, Sam s’est surtout soigné d’une sérieuse blessure à l’épaule et a souvent fait des allers-retours à l’infirmerie. Finalement, il a eu en quelque sorte « deux années blanches ». Mais la bonne chose est que nous avons pu faire émerger d’autres leaders, et concernant Sam, nous ne l’avons pu encore en mode « bestial » à cause de ses blessures. Aujourd’hui, il est très performant avec les Waikato Chiefs et nous sommes très excités par sa progression dans le leadership. Je suis très confiant pour lui cette année".

La pépite : Fainga'anuku, la nouvelle bombe

L'ailier d'origine tonguienne marche sur l'eau. À seulement vingt-trois ans, Leicester Fainga'anuku empile les essais à vitesse grand V avec les Crusaders de Canterbury. En 47 matchs sous le maillot rouge et noir, la jeune bombe a déjà marqué 24 essais. Cette saison, Fainga'anuku s'est envolé sept fois en terre promise en cinq rencontres. Élevé dans la plus pure tradition des ailiers All Blacks, le Crusader est un ailier très technique, dur sur l'homme mais aussi explosif avec ses crochets fulgurants.

Leicester Fainga'anuku sera l'un des hommes à suivre lors du prochain Mondial. Icon Sport - Icon Sport

Capable de jouer centre, Leicester Fainga'anuku devrait presque sans aucun doute faire partie de l'escouade néo-zélandaise qui participera au prochain Mondial. D'autant que Ian Foster devra faire sans Sevu Reece, victime d'une rupture des ligaments croisés. Avec seulement deux sélections à son actif, Leicester Fainga'anuku explose au meilleur des moments pour taper dans l'œil du sélectionneur des All Blacks.

Le calendrier : la France d'entrée

La Nouvelle-Zélande aura l'honneur de jouer le match d'ouverture de la Coupe du monde face au XV de France. Comme en 2011, les deux nations seront dans la même poule et devraient se disputer les deux premières places. Après ce premier choc face aux Bleus, les All Blacks affronteront la Namibie (15 septembre), l'Italie (29 septembre) et l'Uruguay (5 octobre).

Une poule largement à la portée des hommes en noir qui, en cas de qualification pour les quarts de finale, retrouveront l'une des équipes de la poule B, notamment composée de l'Irlande, l'Afrique du Sud et l'Écosse.