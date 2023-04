Découvrez (ou redécouvrez) la plus belle des compétitions de rugby : la Coupe du monde ! Ses records, ses joueurs mythiques, ses histoires incroyables ou encore ses moments de légende, le trophée William Webb Ellis n’aura plus aucun secret pour vous. Épisode 2, les records collectifs à battre !

L'Australie fait le grand écart

Lors d'Australie-Namibie en 2003, les Wallabies ont passé 142 points à leurs adversaires, sans en encaisser un seul. Un 142-0 qui est encore aujourd'hui le record absolu de l'histoire de la Coupe du monde de rugby. Dans cette rencontre, il faut également souligner même si cela semble logique, qu'un autre record était tombé : celui du nombre d'essais inscrits en une seule rencontre. Les Australiens avaient pointé 22 fois derrière l'en-but. Soit un essai toutes les quatre minutes environ.

D'autre part, la Nouvelle-Zélande détient le nombre de points inscrits en une seule rencontre avec 145 unités. C'était face au Japon pour l'édition en 1995. Les All Blacks avaient marqué 21 essais ce jour-là.

18 points à battre pour le Chili

Les Chiliens, qui connaîtront leur première coupe du monde, auront une statistique à faire tomber. L'Espagne, lors de l'édition 1999, avait marqué 18 petits points. C'est encore aujourd'hui le total de points inscrits le plus faible existant dans l'histoire de la compétition. Les Sud-américains tenteront de surpasser ce plafond pour ne pas être l'équipe qui aura inscrit le moins de points dans la compétition. Ce ne sera pas une mince affaire avec l'Angleterre, le Japon, l'Argentine ou encore les Samoa dans leur poule.

Le Canada voit rouge

C'est un record que personne ne souhaite battre évidemment mais qui a le mérite d'exister. Le Canada, nation émergente du rugby, détient le nombre de cartons rouges reçus (4) dans toute l'histoire de la compétition. Le pays à la feuille d'érable a aussi le record annexe de cartons rouges reçus au cours d'une même compétition (2) en 1995. À l'inverse, l'Angleterre, le Japon, la Nouvelle-Zélande et l'Écosse n'ont jamais reçu le moindre carton rouge en 9 éditions disputées. Pour cette édition en France, si les Samoa ou les Tonga venaient à en recevoir un nouveau, ils égaleraient le Canada avec 4 cartons rouges reçus.

Josh Larsen reçoit le quatrième carton rouge de l'histoire du Canada en coupe du monde

Entrez dans le cercle fermé

Y aura-t-il de la nouveauté ? Depuis 1987, et 9 éditions donc, seulement quatre équipes se partagent le gâteau. La Nouvelle-Zélande (1987, 2011 et 2015) et l'Afrique du Sud (1995, 2007 et 2019) en ont remporté deux tiers à elles seules. L'Australie (1999 et 1991) en a gagné deux et l'Angleterre, une en 2003. Les Anglais sont d'ailleurs la dernière "surprise" puisque depuis 20 ans désormais le trophée est partagé entre les deux mastodontes de l'hémisphère.