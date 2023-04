"Aucune image d'un contact à la tête" sur Belleau, explique M. Nuchy, arbitre de Pau-Clermont

M. Nuchy, arbitre de Pau-Clermont, s'est expliqué sur l'imbroglio autour du plaquage subi par Anthony Belleau. Pourquoi Guillaume Ducat n'a-t-il pas reçu de carton alors que l'ouvreur a subi un protocole commotion ? C'est le point de règlement de la semaine.

Un peu avant la demi-heure de jeu entre Pau et Clermont, l’ouvreur auvergnat Anthony Belleau subissait un lourd plaquage de Guillaume Ducat. Il devait alors sortir sur protocole commotion mais l’arbitre M. Nuchy ne sortait pas de carton, jugeant qu’il n’y avait « pas de contact » à la tête.

Les explications de l'arbitre

Une double situation paradoxale dont il s’explique: «Je perçois l’incompréhension des supporters de l’ASM et je peux la comprendre. En fait, sur cette action, je donne une pénalité à Clermont pour une autre situation, puis je vois Anthony Belleau qui se fait soigner une épaule. Le médecin de match m’appelle alors et me demande de déclencher un protocole commotion. Ce que je fais. Et comme cet appel me met un doute, je décide de faire appel à la vidéo pour «nettoyer» l’action, comme cela nous est recommandé sur chaque situation ambiguë. À la vidéo, je n’ai aucune image qui me montre de façon claire et évidente qu’il y a un contact à la tête. Et comme le joueur ne se plaint que de l’épaule, jamais de la tête, tout semble cohérent avec ce que j’observe. Pour moi, il n’y avait donc pas lieu de sortir un carton. Le joueur est d’ailleurs revenu après les dix minutes de son protocole.» Voilà qui est plus clair.