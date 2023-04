Bernard Lemaître a répondu aux rumeurs de départ de Cheslin Kolbe à l'issue de la victoire de Toulon face à Perpignan. Le président du RCT explique notamment que l'ailier sud-africain a "envie de rester" sur la rade.

Le feuilleton Cheslin Kolbe n'a rien perdu de sa superbe. Après les nouvelles rumeurs de départ de l'ailier sud-africain ébruitées cette semaine, Bernard Lemaître a réagi à ce nouvel épisode dans Sud Radio. "Nous sommes en discussion avec Cheslin Kolbe… Son départ libérerait de la masse salariale oui, mais le sportif prévaut. Nous ne braderons pas Cheslin Kolbe. Son envie première est de rester chez nous, même s’il y a des sollicitations énormes du Japon" explique le président du RCT.

La League one japonaise à l'affût

Arrivé à l'été 2021 à Toulon, Cheslin Kolbe a connu un passage mitigé sur la rade, émaillé de plusieurs blessures majeures. En novembre dernier, Midi Olympique révélait déjà les intentions de plusieurs clubs japonais de s'offrir le champion du monde 2019. Ces rumeurs ont repris de l'ampleur ces derniers jours alors que le principal intéressé avait déclaré sa flamme pour le RCT.

Alors qu'il lui reste une année de contrat, l'ailier toulonnais Cheslin Kolbe pourrait quitter la Rade en fin de saison. \ud83d\udd34\u26ab\ufe0fhttps://t.co/xsjxKV8jKx — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) April 12, 2023

"Je vous l’assure et les supporters peuvent me croire : je serai à Toulon l’an prochain ! Les dernières fausses informations à mon sujet ont été frustrantes et cela a causé beaucoup de distractions ainsi que de la pression autour de moi. C’est juste fou ! Je serai là et qui sait, je resterais peut-être plus longtemps que ce que disent les gens".

Mais un départ de l'ailier star de Toulon pourrait libérer une marge importante dans le salary cap du RCT, de quoi terminer un recrutement en fanfare, alors que le club varois n'a officialisé que deux recrues pour la saison prochaine (Selevasio Tolofua et David Ribbans).