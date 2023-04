Alors qu'il lui reste une année de contrat, l'ailier toulonnais Cheslin Kolbe pourrait quitter la Rade en fin de saison et rejoindre le Japon et la League One.

Cheslin Kolbe sera-t-il encore Toulonnais la saison prochaine ? Rien n'est moins sûr... L'ailier international sud-africain, qui est engagé jusqu'en juin 2024 avec le RCT, pourrait quitter la Rade dès la fin de la saison, comme nous vous l'annoncions il y a quelques mois. Un départ au Japon est toujours d'actualité.

Une information que le Midi Olympique dévoilait en novembre dernier. Le joueur avait ensuite pris la parole dans nos colonnes pour assurer qu'il resterait au club jusqu'à la fin de son contrat. "Je vous l’assure et les supporters peuvent me croire : je serai à Toulon l’an prochain ! Les dernières fausses informations à mon sujet ont été frustrantes et cela a causé beaucoup de distractions ainsi que de la pression autour de moi. C’est juste fou ! Je serai là et qui sait, je resterais peut-être plus longtemps que ce que disent les gens. Je suis très épanoui à Toulon. Au-delà de mon cas, ma famille est heureuse et je suis reconnaissant envers le club pour tout ce qu’ils ont fait pour nous. Je me vois bien continuer à jouer aussi longtemps que je le peux à Toulon."

Une masse salariale allégée

Comme nous vous le précisions, le contrat de Cheslin Kolbe qui s'étire jusqu'à 2024, comporte une clause de sortie en juin 2023. L'ailier arrivé à l'été 2021 en provenance du Stade toulousain, pourrait quitter le Top 14 pour rejoindre le Japon où une franchise de League One est en mesure de s'offrir ses services. L'équipe des Sungoliath à Tokyo où est notamment passé le All Black Beauden Barrett est évoquée.

Cette saison, Cheslin Kolbe a disputé quatorze rencontres avec le RCT dont douze de Top 14. Actuellement indisponible après une blessure à la cheville contractée face à Lyon le 25 mars dernier, le Sud-Africain a une histoire contrariée avec Toulon. Débarqué du Stade toulousain avec le statut d'un des meilleurs joueurs au monde, Kolbe a enchaîné les blessures et n'a jamais pu enchaîner les performances comme il le faisait du côté de Toulouse.

"Après toutes mes blessures, je veux juste gagner le respect du public toulonnais, de mes équipiers et du club, expliquait-il dans le Midi Olympique en février dernier. Je n’ai pas eu l’occasion de m’exprimer comme je le voulais. Ce n’est pas comme ça que j’imaginais mon histoire ici."

De grands noms pour les trois-quarts

Si le départ de Kolbe se précise, le RCT devrait vite réagir sur le marché des transferts. Les dirigeants toulonnais disposeraient d'une plus grande marge de manœuvre vis-à-vis du salary cap car le salaire de Kolbe fait partie des plus élevés du championnat. De plus, une place de joueur non-Jiff serait à pourvoir au club et donc la possibilité de signer un grand nom. Dernièrement, le club s'était positionné sur le dossier Damian Penaud, qui a finalement signé à l'UBB. Puis sur Josua Tuisova, qui ira finalement du côté du Racing. Le nom de Melvyn Jaminet, barré à Toulouse (et en équipe de France) par Thomas Ramos est également évoqué.

En attendant, Cheslin Kolbe qui souffre d'une entorse de la cheville, reprendra la compétition avec Toulon d'ici la fin de la saison. Le RCT est sixième du Top 14 avec 52 points. Les Toulonnais accueillent l'Usap ce week-end à l'occasion de la 22ème journée de championnat. Ils joueront également une demi-finale de Challenge Cup à domicile face à Trevise le 30 avril prochain.