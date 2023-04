Le manager de Clermont, Christophe Urios, était forcément déçu de la défaite de son équipe à Pau (18-23) car l'ASMCA a dominé les débats sans pourtant réussir à prendre le score. Les minces espoirs de qualification se sont envolés.

"C'était aujourd'hui un match facile à gagner. On se crée des opportunités et avec un peu plus de patience, de maîtrise, de contrôle, et peut-être même de confiance, je pense que c'est un match que l'on doit gagner. On voulait tenir le ballon car la Section est une équipe capable de proposer un rugby avec de la vitesse, de jouer debout et partir de loin. Les Palois peuvent être dangereux offensivement. Mais je trouve qu'ils n'ont pas les mêmes qualités défensivement car ils se consomment beaucoup au sol en voulant y mettre beaucoup de pression."

"Mais ça laisse des espaces. Et puis, ça faisait trois semaines qu'ils n'avaient pas joué donc il était important de garder du rythme. Nous avons peut-être manqué de détermination pour marquer à des moments clés du match. C'est bien dommage car je trouve que nous avons été supérieurs à cette équipe. La qualification ? C'est terminé. On savait qu'il fallait faire un drôle de parcours pour y parvenir. Avec la semaine que nous venons de passer, les pépins et les absences. Encore la nuit dernière avec Etienne Falgoux qui s'en va pour un très bel événement puisque sa femme a accouché. Mais nous avons eu une semaine compliquée, avec la fin de la Coupe d'Europe qui nous maintenait un peu en vie cette saison. Donc, sur l'état d'esprit, c'est bien."