Pau a assuré l'essntiel face à Clermont en s'imposant (23-18). Douzièmes du Top 14, la Section a profité de la défaite de Perpignan pour se donner de l'air dans la course au maintien.

La Section Paloise s’est imposée ce samedi dans son stade du Hameau, pour la 22ème journée de Top 14, face à Clermont (23-18). Les Béarnais ont parfois été imprécis, indisciplinés, mais ont su se montrer réalistes et efficaces, tant en attaque pour marquer aux bons moments, qu’en défense pour contenir les assauts clermontois. Pau s’offre donc un beau succès et prend six points d’avance sur la zone rouge, avant d’aller défier Brive la semaine prochaine. Pour Clermont, le top 6 semble s’éloigner encore un peu plus.

Des Palois tout en efficacité

Les joueurs de la Section Paloise avaient affirmé tôt leurs ambitions aujourd’hui, en allant déjà chercher une touche dans les 22 après vingt secondes de jeu. L’action qui suivait a débouché sur l’ouverture du score d’une pénalité de Zack Henry (3-0, 2ème). Seulement trois points, mais déjà un indicateur de l’efficacité des verts qui se battent pour le maintien.

Le piège béarnais est retombé très vite sur les Clermontois, qui comptaient bien décrocher la victoire importante pour leurs ambitions au classement. Après plusieurs actions en attaque et des ballons perdus, les Auvergnats relançaient sur un dégagement au pied. Ils partaient au large mais le ballon finissait au sol sur une mauvaise transmission vers Raka. Emilien Gailleton était opportuniste et jouait au pied pour traverser le terrain et le meilleur marqueur d’essai du championnat aplatissait entre les perches (10-0, 10ème).

Une fois cette avance créée, les Palois avaient de quoi voir venir. Ils ont alors apposé un véritable mur face aux avancées clermontoises, qui n’était jamais franchi. Pourtant, on sentait une fragilité chez les locaux, coupables de neuf pénalités sur la première période seule. Mais l’ASM tremblait avant d’arriver dans la zone de vérité, en perdant fréquemment le ballon dans les 22 mètres adverses.

Le réveil trop tardif des Clermontois

13-6 à la mi-temps, un score bien payé mais pas si illogique vu l’efficacité des deux équipes. Celle-ci se confirmait peu après le retour des vestiaires, malgré une pénalité manquée par Henry (45ème). Les arrières palois donnaient le tournis à la défense et Tuimaba avançait en puissance, et son bras tendu ne pouvait marquer l’essai pour quelques centimètres. Cancoriet écopait d’un carton jaune sur l’action et avant même qu’il ne soit sorti, la pénalité jouée à la main par la Section envoyait Gorgadze à l’essai (20-6, 48ème).

Le break était largement fait pour Pau, qui se faisait alors fortement dominer. Les Clermontois ont alors lancé le mode remontée, concrétisé par un essai de Tixeront (56ème), mais il était annulé après un appel à la vidéo pour une passe en-avant, quelques secondes après avoir été validé. De même, Plisson trouvait un intervalle pour aller jouer un 2 contre 1 avec Newsome, mais l’arrière était repris et plaqué en touche (62ème).

Cela n’a fait que motiver encore plus les visiteurs. Et sur une pénalité dans les 22 mètres pallois, Raka jouait vite pour créer un point de fixation. La combinaison qui suivait permettait à Moala de trouver un trou et d’aller à l’essai (20-11, 65ème). Pau aurait pu se faire peur, sans une réponse rapide d’une pénalité de Henry pour envoyer son équipe vers la victoire (23-11, 71ème).

En confiance, les Palois finissaient mieux la rencontre, mais ils étaient concédé une énième pénalité sur une mêlée. Après plusieurs temps de jeu, Plisson prenait l’intervalle et s’appuyait sur les soutiens de Newsome, puis Jauneau pour l’essai du demi de mêlée entre les poteaux (23-18, 80ème).

Il n’y eut pas d’autre opportunité pour Clermont et Pau s’impose dans son Stade du Hameau. Il faudra aux Béarnais le même réalisme et plus de sécurité dans leur jeu pour s’imposer à Brive lors de la prochaine journée, et rester la prochaine saison dans le Top 14. Quant à Clermont, la relégation semble assez loin, mais la menace n’est pas encore exclue.