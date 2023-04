Dominés par une formation clermontoise maladroite dans la zone de marque, les Palois de Thibault Daubagna ont fait preuve d’une belle solidarité dans le secteur défensif pour s’imposer (23-18). Le demi de mêlée savourait cette deuxième victoire consécutive.

C’est une deuxième victoire de rang. C’est assez rare pour être souligné. Êtes-vous soulagé ?

Ça fait du bien. Nous avons gagné le match et nous avons quatre points. On en avait besoin collectivement. On l’avait bien préparé car nous avions la volonté d’enchaîner après Bayonne et c’est chose faite.

Les Clermontois vous ont mis sous pression rapidement...

Nous avons gagné le match mais dans le contenu, nous ne sommes pas satisfaits de ce que l’on a produit. Nous avons été très contrariés. Nous avons eu beaucoup de mal à lancer notre jeu. Les Clermontois ont été très vaillants et ils nous ont perturbé en touche et nos lancements. Nous n’avons pas réussi à mettre de la vitesse dans notre jeu. On a dû s’adapter. Je crois que nous avons été courageux, nous avons bien défendu et nous sommes bien sortis de notre camp. Après, offensivement, nous avons été trop peu dangereux et incapables de mettre de la vitesse pour pouvoir les déborder. On avait un plan, clairement, mais nous n’avions pas de ballons en touche. On ne pouvait pas lancer le jeu et imposer notre rythme. On a dû se contenter de défendre malheureusement. Nous l’avons pas trop mal fait et ainsi profiter des erreurs clermontoises. On manque de marquer deux essais. Mais nous avons été clairement contrariés dans notre jeu. On n'est pas satisfait du contenu.

Christophe Urios disait clairement que son équipe aurait dû l’emporter...

Je ne sais pas si les Clermontois auraient dû gagner. Mais, il est évident qu’ils ont eu des périodes de domination fortes. Nous avons subi mais nous sommes parvenus à faire le dos rond. On a eu deux occasions claires d’essais que nous ne mettons pas au fond. On va dire que les Clermontois ont eu plus le ballon et nous ont mis plus en difficulté avec des lancements bien plus clairs que nous. Mais, un match se joue aussi sur la vaillance, sur la faculté à sortir de son camp et sur ça nous avons été plutôt cohérents.

La défense vous a-t-elle fait gagner ?

Nous avons été vaillants, on ne peut pas nous l’enlever. Les Clermontois ont fait des erreurs de main dans nos vingt-deux mètres. Ils ont raté des points. Ils auraient pu marquer mais avec des si on peut refaire les matchs. Lors de notre dernier match à domicile contre La Rochelle, tout le monde était satisfait de notre prestation mais nous avons perdu le match. Cette fois, nous ne sommes pas contents de ce que l’on a produit mais nous avons quatre points.

Est-ce un pas décisif dans la course au maintien ?

Je n’aime pas me projeter. C’est encore long et il reste des matchs. Mais on avait besoin de points alors on les prend. Ça nous permet d’enchaîner deux victoires après deux week-ends sans match. Maintenant, nous allons à Brive et ça va être un gros match face à une équipe qui va tout donner. Il va falloir se préparer très sérieusement.

La coupure de deux semaines peut-elle expliquer cette domination clermontoise ?

J'ai le sentiment que nous avons été parfois un peu mous dans nos déplacements, avec un manque de réactivité dans nos déplacements. Je ne sais si on peut l’expliquer par un manque de rythme mais les mecs se sont envoyés face à des grosses individualités. Il va falloir trouver des explications mais on sait qu’en jouant comme ça, ça ne passera pas tout le temps. On le sait. On l'a dit dans le vestiaire mais on ne crache pas sur cette victoire.

Que retenez-vous de positif ?

Nous avons été devant tout le match, nous avons su conserver ces points d’avance. On a su prendre les points quand ils se présentaient. Nous avons su être pragmatiques en jouant cette pénalité à la main à cinq mètres de la ligne. Il y a des choses positives aussi. Mais sur la globalité du match, on peut noter beaucoup de points noirs et on va s’attacher à les analyser à la vidéo dès lundi.