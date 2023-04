Le pilier castrais Wilfrid Hounkpatin revient sur les dernières semaines de son club, la gestion des temps de repos et sur l'adversaire du week-end, Montpellier, contre qui le combat promet d'être épique.

C'est la principale anomalie du parcours du CO cette saison mais l'équipe n'a toujours pas gagné cette saison à l'extérieur. Glaner un succès loin de Pierre-Fabre est un objectif à court terme ?

Oui, bien entendu, gagner un match à l'extérieur serait positif. On a besoin de points pour atteindre notre objectif de maintien.

Vous avez joué un match sur les six dernières semaines. Est-ce un atout ou au contraire craignez vous de manquer de liant face à des adversaires qui ont joué la Champions Cup ?

Je pense que c'est quand même un atout. Il y a trois semaines que nous avons ce matchs contre Montpellier dans la tête. Nous avons pu nous focaliser essentiellement sur la préparation de cette rencontre importante pour nous. L'équipe a pu bien se régénérer. Après, nous sommes conscients que cela peut aussi jouer contre nous. Nous aurons peut-être un peu moins d'automatisme, de rythme que Montpellier qui sort d'un gros match de Champions Cup. Allez, disons que c'est du 50-50 (rires)

Depuis fin février, l'équipe est sur une bonne dynamique avec deux victoires à domicile consécutives contre Lyon et Toulouse. Comment expliquez-vous cette embellie ?

Je crois qu'après la défaite à domicile contre La Rochelle, il y a eu un déclic dans la tête de pas mal de gars de l'équipe. On a pris conscience que notre boulot était en jeu, nos vies et le confort de nos familles allaient peut-être changer si nous descendions en Pro D2 où les salaires ne sont pas les mêmes. Et hormis ces considérations-là, on ne voulait surtout pas être la première génération de joueurs castrais à faire descendre l'équipe. On aimerait se contenter de rester la première génération à avoir terminé le championnat à la première place. Voilà, ça c'est bien (rires). Donc on a réagi "à la Castraise", c'est à dire avec beaucoup de caractère et une bonne mentalité. Nous nous sommes appliqués à l'entraînement, on a choisi de combattre et cela a payé sur les deux derniers matchs. Et puis comme toujours nous avons un bon état d'esprit au sein de l'équope.

On a vu notamment des progrès en conquête ...

Oui, cela vient aussi d'un regain de confiance. Jeremy (Davidson, N.D.L.R.) nous donne de bons conseils. Il a joué à très haut niveau, il connaît les rouages d'un paquet d'avants. Il corrige quelques détails ... Il est souvent là à nous regarder faire nos mêlées, on a une petite pression supplémentaire, un peu comme quand votre patron regarde votre travail par dessus votre épaule, quoi ... (rires).