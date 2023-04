Avant de se rendre à Vannes pour le rendez-vous face à l'Écosse, dimanche (16h15), Gaëlle Mignot et David Ortiz nous parlent de leur adversaire du week-end et de la semaine de préparation des Bleues. Le nouveau duo d'entraîneurs-sélectionneurs en a également profité pour justifier ses choix d'équipe.

Fortes de deux victoires, les Françaises connaissent un début de Tournoi éclatant qu'elles se devront de confirmer dimanche, face à une équipe d'Écosse aux crocs bien acérés : "Elles sortent de deux lourdes défaites, bien qu'elles aient créé des problèmes aux autres équipes, notamment à l'équipe anglaise et dans plusieurs secteurs. Elles ont une mêlée dense, et plutôt stable" analyse Gaëlle Mignot, "Il va falloir prendre le match du bon bout d'entrée de jeu si on veut se faciliter la tâche. On devra être très propre et présent."

Un match préparé avec minutie, sur la continuité de la victoire écrasante à Cork (3-53) : "Le contenu plein de la première à la 80ème minute, rester efficace sur les temps forts, être assez pragmatiques pour sortir de notre camp dans les temps faibles, etc. On construit nos matchs à venir sur cette dynamique-là, en y ajoutant un peu plus de stratégie, avec des joueuses plus expérimentées qui pourront apporter toutes leur qualité." confie David Ortiz.

De nombreux changements

À l'annonce de la composition, de nombreuses nouveautés se sont faites remarquer, à l'image des titularisations de Gaëlle Hermet et Jessy Trémoulière. Au total, ce sont sept changements qui ont été effectués par rapport au XV de départ pour l'Irlande. Un remaniement important totalement assumé par le staff "On est tout simplement dans la logique de notre tournoi. Avant tout sur la partie purement stratégique, avec des filles qui sont différentes, des profils différents, qui peuvent apporter chacune aussi des choses différentes."

L'une des grandes nouvelles, c'est notamment le retour de Romane Ménager sur le banc. La troisième ligne de Montpellier avait déclaré forfait avant le début de la compétition : "Romane va forcément apporter son expérience. Elle connaît ce style de match, elle est dynamique. Sur notre composition d'équipe globale, en mettant Romane, qui a un profil un peu différent de Charlotte (Escudero, ndlr), on sait qu'on peut adapter notre équipe en fonction du match et c'est un très gros atout." décrypte Gaëlle Mignot. À ses côtés sur le banc, Ambre Mwayembe (pilier gauche) signera sa première sélection en Bleue "C'est une fille qui éclabousse le championnat, avec son club de Grenoble. Elle a de grandes qualités physiques, une grosse explosivité. C’est avec grand plaisir qu'on la retrouve après sa commotion et je pense que c'était le bon moment pour la lancer dans le grand bain." confie Ortiz.

Une vision bien précise

Promus fin décembre aux postes de sélectionneurs, Gaëlle Mignot et David Ortiz vivent aujourd'hui leur première compétition à la tête des Bleues. L'ancienne internationale du XV de France et l'ex-entraîneur des avants du SU Agen se sont fixés des objectifs bien précis : "On a une vision d'ensemble qui est de construire une équipe qui soit la plus performante possible sur 80 minutes et dans ce sens-là, on essaye de construire notre groupe pour que toutes les filles puissent commencer ou terminer un match comme il se doit. On sait que souvent, les matchs de très haut niveau dépassent la marque des 80 minutes donc on sait que les finisseuses peuvent avoir de lourdes responsabilités." explique David Ortiz.

Dans le groupe des 37 joueuses annoncées pour préparer le dernier bloc de trois matchs, le staff tricolore profite de nombreux profils différents. Un réel atout pour Gaëlle Mignot : "C'est la force de notre groupe d'avoir des joueuses polyvalentes, qu'on peut essayer à différents postes et sur lesquelles on peut s'appuyer pour construire notre identité." Et le constat est frappant quand on regarde du côté des troisièmes lignes : six joueuses peuvent prétendre à ce poste, et chacune d’entre elles est unique : "On a la chance d'avoir des filles qui se challengent. On a établi des profils plus terriens, d'autres plus aériens, d'autres encore plus défensifs... On a beaucoup de qualités sur ce poste-là, beaucoup de concurrence."