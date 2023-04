L’équipe de France se rendait à Cork, ce samedi après-midi, pour défier l’Irlande dans le cadre de la deuxième journée du tournoi des 6 nations féminin. Elle s’y est imposée 03-53. Malgré un carton rouge reçu par Anaëlle Deshayes dès la 20e minute, les Bleues n’ont pas eu de mal à dominer l’Irlande, dans un match à sens unique, où elles ont inscrit neuf essais.

Une semaine après son succès poussif en Italie (12-22), où elle avait dû faire face à des conditions climatiques compliquées, l’équipe de France a largement battu l’Irlande, cet après-midi, 03-53. Grâce à ce succès, le deuxième consécutif dans cette édition 2023, les joueuses entraînées par le duo Mignot-Ortiz prennent provisoirement la tête du tournoi, en attendant les autres rencontres. L'Irlande est dernière.

À Cork et sous un doux soleil printanier, les partenaires de Nichola Fryday ont attaqué la rencontre avec des intentions, en posant la main sur le ballon et en proposant une très longue séquence, mais les Bleues ont fait front, ont défendu patiemment leur ligne et ont fini par remporter ce premier bras de fer. Passé ce début de match, pendant lequel elles n’ont pas vu le ballon, les Bleues ont ensuite mis leur jeu en place et ont vite pris le dessus sur une équipe d’Irlande globalement inexpérimentée et bien moins forte que la France.

Au Musgrave Park, le festival offensif a commencé par un essai d’Audrey Forlani, qui a alors conclu une belle offensive pendant laquelle Charlotte Escudero et Pauline Bourdon ont été très actives (0-5, 9e). Trois minutes plus tard, Caroline Boujard, à la réception d’un jeu au pied intelligent de Carla Arbez, a doublé la mise (0-10, 12e) et a mis un sérieux coup sur la tête des Irlandaises.

Doublé pour Bourdon

La France a ensuite, une nouvelle fois, très bien défendu sa ligne sur une longue séquence irlandaise (19e), mais elle a reçu un carton rouge suite à un plaquage haut d’Annaëlle Deshayes sur Deirbhile Nic a Bháird (21e) et Dannah O’Brien a profité de cette faute pour débloquer le compteur de son équipe (3-10, 22e). Pour autant, cette supériorité numérique n’a pas eu de grandes conséquences sur la fin de cette première mi-temps.

Les Bleues cartonnent et s'imposent en Irlande ! 🙂



Les filles du duo Mignot-Ortiz ont continué leur démonstration et Pauline Bourdon a marqué un doublé. Sur le premier essai (3-17, 28e), elle est arrivée au soutien d’une percée dans l’axe d’Audrey Forlani. Sur le second (3-22, 32e), la numéro neuf du Stade toulousain a contré Dannah O’Brien, puis a filé dans l’en-but. En fin de première période, l’ancienne bayonnaise aurait pu même s’offrir un triplé, mais après avoir bien combiné avec sa centre Gabrielle Vernier, elle a offert l’essai à la joueuse de Blagnac (3-27, 37e).

Les Bleues régalent en attaque, et en défense !

Au retour des vestiaires, comme en première période, l’Irlande a imposé une longue séquence, mais là encore, la France a tenu bon. Globalement, les Bleues ont été privées de munitions sur le début du second acte (68 % de possession pour l’Irlande entre la 40e et la 52e), mais dès qu’elle a eu le ballon, la bande à Audrey Forlani s’est montrée sacrément pragmatique. En effet, un quart d’heure après la reprise, Agathe Sochat, derrière un bon ballon porté, a marqué le sixième essai tricolore, sur la première possession de son équipe dans les 22 mètres adverses (3-34, 56e). Un instant plus tard, c’est Cyrielle Banet qui s’est illustrée lorsqu’elle a planté, en coin, un nouvel essai, qui a alourdi un peu plus la note (3-39, 58e).

L’Irlande a tenté de réagir, mais elle est apparue sans solution face à un rideau défensif tricolore, impeccable et bien organisé pendant toute la partie. À force de taper sur un mur, le XV du trèfle a fini par s’épuiser et perdre en lucidité, Meabh Deely a reçu un carton jaune pour avoir retenu Banet par les cheveux (70e) et Gabrielle Vernier en a profité pour s’offrir un doublé (3-46, 72e). Le festival offensif s’est terminé par un neuvième essai de Charlotte Escudero, après une mêlée dominatrice (3-53, 76e). L’Irlande, sur une dernière longue possession, a essayé de sauver l’honneur. Mais comme sur toutes ses tentatives précédentes, elle s’est heurtée à une défense intraitable, qui n’aura donc encaissé que trois petits points cet après-midi.

