Ce vendredi, les sélectionneurs du XV de France Féminin Gaëlle Mignot et David Ortiz ont dévoilé l’équipe qui affrontera l’Ecosse à Vannes dimanche (16h15). Plusieurs changements ont été opérés à l’image des titularisations de Gaëlle Hermet et de Jessy Trémoulière. Romane Ménager retrouve la compétition et prendra place sur le banc.

Comment faire pour garder un groupe sur le qui-vive, après deux victoires ? Il faut entretenir la concurrence bien sûr. Voici le leitmotiv qui a certainement animé les sélectionneurs-entraîneurs du XV de France Féminin Gaëlle Mignot et David Ortiz, qui ont procédé à plusieurs changements dans l’équipe. Tant pour des raisons sportives en raison de contre-performances que pour relancer les joueuses qui n’ont pas été utilisées jusque-là, afin de leur donner l’occasion de se mettre en valeur. En première ligne, Assia Khalfaoui remplace Clara Joyeux à droite même si cette dernière avait signé un bon match contre l’Irlande. À gauche, c’est le contraire. Le staff a choisi de relancer Ylana Brosseau à gauche et de placer Ambre Mwayembe sur le banc, au détriment de Coco Lindelauf peu en vue lors de son entrée en jeu contre l’Irlande. Rappelons qu’Annaëlle Deshaye est toujours suspendue. En deuxième ligne, Maëlle Picut connaît sa première titularisation pour suppléer Manae Feleu, blessée, après avoir été remplaçantes sur les deux premières. Elle formera avec la capitaine Audrey Forlani une deuxième ligne 100 % blagnacaise. En troisième ligne, la Grenobloise Émeline Gros n’a pas été retenue malgré deux bons premiers matchs. Cela permet de relancer l’ex-capitaine Gaëlle Hermet, qui retrouvera une place de titulaire. De l’autre côté de la mêlée, Axelle Berthoumieu est maintenue ainsi que Charlotte Escudero dans le couloir. Trémoulière et Boulard titulaires Derrière aussi, la concurrence bat son plein. Après deux prestations prometteuses, la demi d’ouverture Carla Arbez laisse sa place à Jessy Trémoulière, qui apportera sa précision face aux perches, un secteur dans lequel les buteuses bleues n’ont pas été en vue depuis le début de la compétition. La Clermontoise formera avec Pauline Bourdon une charnière d’expérience, d’autant que la demi de mêlée toulousaine est dans une forme étincelante. Au centre en revanche, on ne change rien : Gabrielle Vernier et Marine Ménager forment un duo complémentaire et sont maintenues. Le triangle arrière bouge par contre : exit Cyrielle Banet, le staff relance la jeune Mélissande Llorens tandis qu’Emilie Boulard fait son retour en 15 à la place de la jeune Morgane Bourgeois qui a été retenue avec les moins de 20 ans féminines. Sur le banc aussi, on retrouve de la nouveauté. L’Iséroise Ambre Mwayembe devrait connaître sa première sélection, tandis que Romane Ménager fait son retour à la compétition après avoir été privée des deux premières journées en raison d’une lésion musculaire. Julie Annery fera également sa première apparition dans la compétition, de même que la centre Maëlle Filopon à qui le staff avait préféré jusqu’à présent Marie Dupouy. Le XV de France Féminin pour affronter l’Écosse 15. Boulard ; 14. Boujard, 13. M. Ménager, 12. Vernier, 11. Llorens ; 10. Trémoulière, 9. Bourdon ; 7. Hermet, 8. Escudero, 6. Berthoumieu ; 5. Forlani (cap.), 4. Picut ; 3. Khalfaoui, 2. Sochat, 1. Brosseau. Remplaçantes : 16. Riffoneau, 17. Mwayembe, 18. Bernadou, 19. R. Ménager, 20. Annery, 21. Chambon, 22. Arbez, 23. Filopon.