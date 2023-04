Le XV de France reçoit ce dimanche l'Écosse pour la troisième journée du Tournoi des 6 Nations. Une première devant le public français, après deux victoires en Italie et en Irlande.

C'est un beau match qui attend les supporters français dimanche ! Une première réception dans ce Tournoi pour les Bleues, à Vannes. Les Françaises étaient impatientes de retrouver leur public, et pour Gaëlle Hermet, troisième ligne et ex-capitaine, c'est une occasion à ne pas rater : "C'est une très belle affiche, face à une très belle équipe d'Écosse qui, je pense, va arriver revancharde. On s'attend déjà à beaucoup de combats, beaucoup d'agressivité. Je pense qu'il faut qu'on se serve de la force de notre public pour leur offrir le spectacle qu'ils méritent."

Conquérantes en Italie (12-22) et écrasantes en Irlande (3-53), les Françaises se devront de garder la tête froide face aux coéquipières de Rachel Malcom : "C'est un match qui va être très important pour nous. On sait qu'on est attendues, qu'on est soutenues. Maintenant il faut qu'on continue sur la lancée de nos deux premiers matchs tout en restant hyper humble, bosseuses et sérieuses." confie Axelle Berthoumieu, troisième ligne.

L'adversaire à battre

Battu lors des deux premières rencontres du Tournoi, le XV du Chardon semble être un adversaire à portée pour les Bleues, mais attention au piège pour Gaëlle Hermet : "Ça va être leur objectif de nous faire tomber. Et comme l'a dit David (Ortiz), on a montré des failles dans notre jeu et on sait qu'elles les ont identifiées : elles nous analysent comme nous, on les analyse. À nous maintenant de corriger ces défauts."

Une semaine de préparation importante pour les Bleues donc, avant la réception de l'Écosse dimanche, à 16h15, au Stade de la Rabine à Vannes.