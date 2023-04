Soyaux-Angoulême s'éloigne de la zone rouge, Nevers prend le dessus... Nos pronos pour la 28e journée de Pro D2

Soyaux-Angoulême s'éloigne de la zone rouge en s'imposant face au BO, Mont-de-Marsant enfonce Montauban, Nevers s'offre une victoire précieuse alors que Provence Rugby voit le top 6 s'éloigner... Voici nos pronostics pour la 28e journée de Pro D2 !

Alors qu'Aurillac a réussi à s'imposer face au leader de Pro D2 le week-end dernier, c'est maintenant face à Agen qu'il faudra batailler. Si Oyonnax s'était déplacé avec une équipe fortement remaniée, il ne faudra pas en attendre autant du SUA qui doit encore consolider sa place dans les six premiers du championnat. Et bien que Jean-Alric soit un antre bien gardé par des Aurillacois qui se sont inclinés seulement deux fois sur leurs terres cette saison, on imagine cette fois Agen frapper un grand coup dans ce sprint final avec une victoire qui serait ô combien importante à trois journées de la fin.

Notre pronostic : victoire d'Agen

À un point de la zone rouge, les promus n'ont, comme chaque semaine, pas le droit à l'erreur. Après une défaite à Vannes, les hommes de Vincent Etcheto se doivent de réagir. Mais les Biarrots, eux, bataillent encore pour se qualifier en phase finale de Pro D2 et feront ce déplacement avec la ferme intention de ramener quelques points de ce voyage... Avec quatre défaites consécutives le BO pourrait voir ses chances de qualification s'éloigner un peu plus en cas de défaite mais c'est pourtant bien Soyaux-Angoulême porté par l'enjeu de ces dernières journées que l'on voit s'imposer.

Notre pronostic : victoire de Soyaux-Angoulême, bonus défensif pour Biarritz

C'est sans doute le match avec le moins d'enjeux de cette 28e journée de Pro D2. Condamné à la relégation, Massy doit terminer cette saison en sachant qu'ils retrouveront la Nationale la saison prochaine. Quant à Béziers, actuellement 11e avec 59 points, le top 6 est encore envisageable mais semble tout de même assez loin. Dans cette rencontre on imagine facilement une victoire de Béziers qui malgré tout ne laissera pas passer la moindre chance de qualification.

Notre pronostic : victoire de Béziers

L'ogre du championnat a chuté sur la pelouse d'Aurillac la semaine passée. Une défaite qui n'a pas vraiment de conséquence pour les hommes de Joe El Abd qui avaient déjà pris une avance considérable au classement (premiers avec 97 points). Provence Rugby de son côté a besoin de points pour tenter d'entrer dans le top 6 mais, défaits une seule fois à domicile cette saison, rien ne laisse entrevoir une défaite des Oyonnaxiens.

Notre pronostic : victoire d'Oyonnax

Alors que les Montois doivent encore grappiller un maximum de points pour s'assurer une place dans les six premiers, la réception de Montauban pourrait être l'occasion de faire une bonne opération. Mais la tâche ne sera pas aisée face à des Montalbanais qui luttent toujours pour leur maintien en Pro D2. Malgré tout, les hommes de Patrick Milhet devraient s'imposer ce week-end.

Notre pronostic : victoire de Mont-de-Marsan

Alors que cette équipe de Carcassonne est au plus mal, ce sont des Vannetais plus en forme que jamais, restant sur une série de six victoires consécutives, qui se présenteront sur la pelouse de Domec ce week-end. À trois journées de la fin, les hommes de Christian Labit n'ont pas d'autres choix que de s'imposer pour se sauver avant de se déplacer chez son concurrent direct, Montauban.

Notre pronostic : victoire de Carcassonne

C'est un match entre deux équipes qui ont grandement besoin de points qui s'amorce : Colomiers pour intégrer les six premières places et Rouen pour éviter de justesse la relégation. Après une lourde défaite sur la pelouse de Nevers, les hommes de Julien Sarraute doivent impérativement s'imposer pour garder l'espoir de disputer les phases finales. Dans ce contexte, Rouen aura très certainement beaucoup de mal à rivaliser.

Notre pronostic : victoire de Colomiers

C'est un peu le choc du haut de tableau de cette 28e journée. Alors que Grenoble se fait une place solide sur la deuxième marche du podium, Nevers se rapproche dangereusement en enchaînant les bons résultats. Très à l'aise dans leur antre, une victoire des Nivernais pourrait redistribuer les cartes du jeu pour la fin de saison. Il reste tout de même difficile d'imaginer une large défaite des Grenoblois au vu des performances qu'ils sont capables de fournir à l'extérieur...

Notre pronostic : victoire de Nevers, bonus défensif pour Grenoble