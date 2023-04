Quatre équipes, une descente : le point sur la bataille finale pour le maintien en Pro D2

À trois journées de la fin, Montauban, Rouen, Carcassonne et Soyaux-Angoulême sont encore en lutte pour leur maintien en Pro D2. Un de ces quatre clubs descendra en compagnie de Massy en Nationale à la fin de la saison. L'heure pour nous de faire le point sur les dynamiques du moment, ainsi que sur les calendriers.

Qui accompagnera Massy vers le purgatoire ? En cette fin de saison, ils sont encore quatre à lutter pour leur survie en Pro D2. Montauban, Rouen, Carcassonne et Soyaux-Angoulême ont trois matchs à jouer pour se maintenir au sein de l'antichambre de l'élite et ne pas connaître la Nationale la saison prochaine. Une compétition qui accueillera déjà Massy, bon dernier de Pro D2 et assuré de descendre après sa défaite du côté d'Aix la semaine dernière. Tendue, cette fin de championnat n'a pas encore livré tous ses secrets, mais voici un point sur la situation des différents clubs concernés.

Montauban : 12e avec 50 points

Dynamique : L'USM a relevé la tête ces dernières semaines ! Au pied du gouffre après la défaite à Sapiac contre Béziers, les Montalbanais se sont dit les choses en interne, et cela a fonctionné. Après cette claque surprenante, les Vert et Noir ont enchaîné sur trois succès consécutifs. Ils sont d'abord allés chercher la première victoire de l'histoire de Montauban à Armandie, avant de s'imposer devant Aurillac, et surtout face à Rouen ! En empochant même le bonus offensif contre les Normands, les Tarn-et-Garonnais ont fait la bonne opération du week-end dernier en dépassant tous leurs concurrents au maintien. Désormais avec leur destin entre les mains, ils devront assurer face à un autre concurrent direct très bientôt : Carcassonne.

Calendrier : C'est une équipe qui peut être surprenante (que ce soit positivement ou négativement), mais Montauban a quand même un calendrier relativement compliqué pour ses trois derniers matchs. Déjà, parce qu'il y a deux déplacements, et non des moindres. C'est à Mont-de-Marsan et Nevers, deux équipes du top 6, que les hommes de Pierre-Philippe Lafond vont batailler pour quelques précieux points. Entre temps, il y aura la réception de Carcassonne, qui peut être vu comme un tournant pour le maintien. En cas de succès face aux Audois, l'USM pourrait valider son sauvetage en fonction des autres résultats... Mais rien n'est joué dans cette Pro D2 toujours plus surprenante.

Notre pronostic : Grâce à leur petite avance au classement et leur supériorité en cas d'égalité face à leurs concurrents, nous voyons Montauban se maintenir. Il faudra à tout prix une victoire face à Carcassonne et espérer grappiller un point de bonus défensif lors des deux autres matchs.

Rouen : 13e avec 49 points

Dynamique : Ça va mal, très mal, pour Rouen. Pourtant auteurs d'une belle première partie de saison et alors qu'on ne pensait pas qu'ils seraient un jour rattrapés par le wagon de derrière, les hommes de Nicolas Godignon ont sombré ces dernières semaines et se retrouvent en très mauvaise posture. Leur dernière victoire remonte au 23 février dernier, sur la pelouse de Massy. Ensuite ? Ce sont cinq matchs sans succès et une pression grandissante sur les épaules de Normands, incapables de redresser la barre. Et pourtant, l'avenir ne leur réserve pas des matchs tranquilles...

Calendrier : Aller gagner à Colomiers ou à Mont-de-Marsan, c'est sans doute ce que devra faire Rouen pour sauver sa place en deuxième division. Avec un calendrier fait de deux déplacements sur les trois derniers matchs, les Rouennais sont évidemment en mauvaise posture, d'autant plus qu'ils n'ont pas l'avantage en cas d'égalité de points avec Montauban et Carcassonne. Heureusement pour eux, les Normands recevront Béziers, qui n'a plus rien à jouer cette saison. Il est donc possible de les imaginer faire le plein face aux Héraultais, afin de se donner une chance de survie.

Notre pronostic : Difficile à dire, puisque tout devrait se jouer à un seul point près selon nos estimations. Mais les Rouennais ont un fort désavantage : ils sont perdants en cas d'égalité avec Montauban et Carcassonne. Malgré leur avantage sur les points terrain avec Soyaux-Angoulême, nous les voyons terminer quinzièmes, et donc descendre, sur le fil.

Soyaux-Angoulême : 14e avec 47 points

Dynamique : Solide à domicile, fébrile à l'extérieur. C'est un peu comme ça que nous pouvons définir les derniers matchs du SAXV. En mission, les hommes de Vincent Etcheto forcent l'admiration par leur résilience. Morts de faim, ils auraient même mérité mieux sur la pelouse de Vannes, Aurillac ou même à Agen. Valeureux et déterminés, il est certain que les Charentais ont les armes pour obtenir leur maintien. Avec des joueurs d'expérience, à l'image du recrutement de Ben Botica récemment, le promu devra poursuivre son invincibilité en cours à Chanzy.

Calendrier : Contrairement aux deux clubs précédents, Soyaux-Angoulême a l'avantage de recevoir deux fois lors des trois derniers matchs. Une chance immense, se dit-on pour ceux qui semblent habités lorsqu'ils évoluent dans leur antre, mais rien ne sera simple pour autant. Comme Carcassonne l'avait fait il y a peu, le SAXV va accueillir coup sur coup Biarritz et Mont-de-Marsan. Des Biarrots quelque peu en perdition et des Montois capables de tout à l'extérieur : le tableau semble ouvert. En revanche, le déplacement à Oyonnax lors de la dernière journée s'annonce être mission impossible.

Notre pronostic : Grâce à une fin de saison héroïque à domicile, le SAXV pourrait s'en sortir de justesse. Le match face à Mont-de-Marsan sera la rencontre clé de cette fin de saison. Une sorte de finale à gagner.

Carcassonne : 15e avec 46 points

Dynamique : La victoire bonifiée face à Mont-de-Marsan a fait beaucoup de bien à Carcassonne. Cinq points dans la besace et une bonne confiance qui leur a permis d'enchaîner à domicile face à Biarritz deux semaines après. Malheureusement pour eux, il y a eu entre-temps ce revers sur la sirène à Béziers, et cette ultime défaite sur la pelouse d'Agen... Résultat : Carcassonne est en position de relégable à trois journées de la fin et se fait vraiment peur. Pour remonter au classement, ce n'est pas une, mais deux victoires qu'il faudra à tout prix glaner.

"?? ???? ?????????? ???????? ?? ??? ? ????ℎ?́ ?? ????."



Les réactions de Jean-Marc Aué et Christopher Hilsenbeck quelques minutes après le coup de sifflet final à Agen.



\u27a1\ufe0f https://t.co/FyhFl7jrcs#DéfendreNosCouleurs #SUAUSC pic.twitter.com/awHgkfT5VR — US Carcassonne\u2694 (@USCXV) April 8, 2023

Calendrier : Deux réceptions compliquées et un déplacement décisif : le calendrier de Carcassonne est un cauchemar. Chacun des trois matchs à venir peut être lourd de conséquences pour les Audois. D'abord, c'est face à une équipe de Vannes en pleine bourre qu'il faudra assurer pour espérer rester en vie. Ensuite, cap sur Sapiac pour y affronter l'USM dans une rencontre qui comptera double. Enfin, l'accueil de Provence Rugby, capable de tout à l'extérieur, sera le juge de paix. Rien de simple, ce n'est rien de le dire...

Notre pronostic : C'est sûrement l'équipe qui sera le plus proche de la descente avec Rouen. Mais les Audois pourraient profiter de leur avantage au niveau des points terrain face à Rouen pour s'en sortir et se maintenir d'un rien. Encore une fois, tout devrait être très serré...

