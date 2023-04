Ce jeudi soir, Aurillac, maintenu mais distancé du top 6, reçoit le SU Agen, sixième et en bonne place pour la qualification. Une confrontation que les locaux disputeront avec beaucoup de regrets à cause d’un manque de bonus, qui coûte très cher au final.

14 victoires chacun et une seule petite défaite de plus côté aurillacois (13 revers contre 12 pour Agen). Voilà un constat quasi-identique pour les deux belligérants qui ouvriront le bal de cette 27ème journée. Un écart si minime au bilan et pourtant immense au classement. En effet, Aurillac est actuellement dixième avec 60 points et ne joue plus rien tandis que le SUA, 71 points, cravache pour être dans les six et est bien parti pour prendre une place au soleil. La différence ? Les points de bonus emmagasinés. Ces Précieux que tout le monde s’arrache et qui, in fine, font toute la différence. D’un côté, Agen est la deuxième équipe du championnat qui a su en prendre le plus (13) derrière Oyonnax (15). Notamment lors de leurs défaites avec neuf bonus défensifs grappillés, pour quatre bonus offensifs. Pour bien comprendre leur incroyable capacité à rester dans le match ou à tuer ceux dominés, les hommes de Bernard Goutta ont presque pris un bonus tous les deux matchs joués (13 bonus en 27 rencontres). À l’inverse, Aurillac n’a pas su gonfler ses victoires ou alléger ses défaites. À leur grand désarroi.

"On va vivre avec cette frustration"

C’est simple, le Stade est l’équipe de Pro D2 qui a engrangé le moins de bonus avec seulement 4 unités. Même Massy, bon dernier et relégué, ou encore Rouen, luttant pour sa survie, en ont pris un de plus. À l’heure où les musiciens sont proches d’être payés, l’addition est amère pour Roméo Gontinéac, manager du Stade aurillacois. "Cette saison, on vivra toujours avec cette frustration qu’il ne nous manque pas beaucoup de points pour être à la place d’Agen ou de Nevers. Eux ont réussi à gratter des bonus même quand ils perdaient. Cela montre sans doute la solidité de leur défense et leur abnégation à accrocher des points. C’est aussi une preuve de leur profondeur de banc, de l’homogénéité de leur effectif. De notre côté, on doit en tirer des enseignements et, à l’avenir, ne plus nous manquer sur ces détails qui comptent beaucoup au final. On a par exemple des bonus offensifs qui nous échappent notamment à Rouen ou à Massy." Sans ces points de bonus, seuls deux petits points sépareraient les deux formations, illustration de leur importance pour vouloir être dans la cour des grands. Mais c’est aussi sans doute ça qui différencie les équipes prêtes à jouer le haut de tableau et d’autres qui doivent encore apprendre pour se perfectionner.