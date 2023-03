Atteint de démence, le champion du monde Steve Thompson promet de donner son cerveau pour la recherche

Steve Thompson a promis de donner son cerveau à la science pour faire avancer les recherches sur la démence. Membre du collectif ayant intenté une action contre différentes institutions, il s'est aussi exprimé sur son état et témoigne d'envies suicidaires.

L'an dernier, Steve Thompson a été diagnostiqué d'un stade précoce de démence. Celui-ci s'est largement exprimé pour sensibiliser à cette maladie et les liens de causalité qui peuvent être établis avec le sport de haut niveau, et notamment le rugby. Le champion du monde 2003 avait avoué ne plus se souvenir de la finale remportée contre l'Australie. L'ancien talonneur anglais a promis de donner son cerveau pour la recherche, au "Concussion Legacy Project" porté par la Jeff Astle Foundation. C'est le premier sportif dans ce cas de figure.

Il admet avoir été mis sous "surveillance suicide"

Il faut dire que la situation de Steve Thompson est sérieuse. Au-delà d'oublier régulièrement les noms de sa femme et de ses enfants, Thompson a révélé au Daily Mail : "J'ai été mis sous surveillance suicide il y a quelques temps. L'autre jour, je me suis retrouvé à la gare dans tous mes états. Je me suis dit : "Merde (sic) ! Il y a un train à grande vitesse qui passe sans s'arrêter." Il est passé devant moi, je me suis assis pour attendre le suivant et j'ai fondu en larmes."

Pour rappel, Steve Thompson a pris sa retraite en 2011 après une blessure au cou. Mais il avait subi de nombreuses commotions cérébrales pendant sa carrière. Il fait partie du groupe de joueurs ayant intenté une action en justice contre World Rugby et les fédérations anglaise et galloise. "Je veux juste que les choses changent, a-t-il indiqué à ce sujet. Le rugby a besoin de faire face à ses problèmes pour mieux les comprendre. Il y a une crise. Je suis foutu mais ça ne doit pas arriver à un autre."